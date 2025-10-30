Cerpasa nega existência de fraude ou sonegação fiscal

A Companhia de Cervejas do Pará (Cerpa) contestou informações publicadas recentemente pelo jornal O Liberal, portal oliberal.com e redes sociais de O Liberal, e negou a existência de fraude ou sonegação fiscal por parte da empresa.

Em direito de resposta enviado ao Grupo Liberal, a Companhia afirma que o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a inexistência de qualquer crime ou má-fé por parte de seus dirigentes.

Segundo a empresa, as divergências sobre os incentivos fiscais concedidos pelo Estado se limitaram à interpretação jurídica, questão também já superada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Cerpa alega que a suposta dívida de R$ 6 bilhões não é reconhecida e que os valores estão sendo discutidos judicialmente. A empresa diz ainda que mantém total transparência e disposição para uma solução responsável junto ao governo estadual.

Veja a nota na íntegra

A Cerpa reafirma seu compromisso com a ética, a transparência e o desenvolvimento do Pará, estado onde atua há mais de 50 anos, gerando empregos, oportunidades e orgulho para os paraenses. Diante das publicações que distorcem fatos e atacam a reputação da empresa, esclarecemos que o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a inexistência de qualquer crime ou má-fé por parte de seus dirigentes. A decisão reconheceu que não houve fraude nem sonegação fiscal, e que as divergências relacionadas ao incentivo concedido pelo Estado se limitam à interpretação jurídica, já superadas também pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). É importante esclarecer que a citada dívida de R$ 6 bilhões não é reconhecida, ao contrário, é amplamente contestada judicialmente, eventuais valores estão sendo analisados no âmbito da negociação com o Estado, com total transparência e disposição para solução responsável. A Cerpa lamenta que parte da imprensa desconsidere decisões judiciais definitivas e reforce narrativas equivocadas. Seguimos confiando na Justiça e trabalhando com seriedade pelo Pará e pelos paraenses.