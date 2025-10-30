Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Cerpasa nega existência de fraude ou sonegação fiscal

Cerpa afirma que supostos valores tributários devidos estão sendo discutidos judicialmente

O Liberal
fonte

Companhia afirma que o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a inexistência de qualquer crime ou má-fé por parte de seus dirigentes (Foto/Divulgação/Freepik: @rawpixel.com)

A Companhia de Cervejas do Pará (Cerpa) contestou informações publicadas recentemente pelo jornal O Liberal, portal oliberal.com e redes sociais de O Liberal, e negou a existência de fraude ou sonegação fiscal por parte da empresa. 

Em direito de resposta enviado ao Grupo Liberal, a Companhia afirma que o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a inexistência de qualquer crime ou má-fé por parte de seus dirigentes.

Segundo a empresa, as divergências sobre os incentivos fiscais concedidos pelo Estado se limitaram à interpretação jurídica, questão também já superada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Cerpa alega que a suposta dívida de R$ 6 bilhões não é reconhecida e que os valores estão sendo discutidos judicialmente. A empresa diz ainda que mantém total transparência e disposição para uma solução responsável junto ao governo estadual.

Veja a nota na íntegra

A Cerpa reafirma seu compromisso com a ética, a transparência e o desenvolvimento do Pará, estado onde atua há mais de 50 anos, gerando empregos, oportunidades e orgulho para os paraenses. Diante das publicações que distorcem fatos e atacam a reputação da empresa, esclarecemos que o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a inexistência de qualquer crime ou má-fé por parte de seus dirigentes. A decisão reconheceu que não houve fraude nem sonegação fiscal, e que as divergências relacionadas ao incentivo concedido pelo Estado se limitam à interpretação jurídica, já superadas também pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). É importante esclarecer que a citada dívida de R$ 6 bilhões não é reconhecida, ao contrário, é amplamente contestada judicialmente, eventuais valores estão sendo analisados no âmbito da negociação com o Estado, com total transparência e disposição para solução responsável. A Cerpa lamenta que parte da imprensa desconsidere decisões judiciais definitivas e reforce narrativas equivocadas. Seguimos confiando na Justiça e trabalhando com seriedade pelo Pará e pelos paraenses.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

caso cerpasa
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

RESPOSTA

Cerpasa nega existência de fraude ou sonegação fiscal

Cerpa afirma que supostos valores tributários devidos estão sendo discutidos judicialmente

30.10.25 12h03

Dia de finados

Alta nos preços marca o Dia de Finados: flores e velas sobem até 20%

Além da inflação, fatores como aumento no custo de transporte, insumos e embalagens contribuíram para os reajustes

30.10.25 10h09

moedas

Dólar, Euro e mais: Empreendedores se preparam receber em moeda estrangeira durante a COP 30

Aumento do fluxo de turistas deve gerar efeitos diretos sobre o consumo e a renda no estado

30.10.25 7h00

INVESTIMENTOS NO PARÁ

Pará é o terceiro estado que mais investiu no Brasil entre janeiro e agosto de 2025

Investimentos no Pará impulsionam áreas de transporte, saneamento, educação e saúde, destacando-se como um dos principais estados do Brasil neste ano.

29.10.25 18h33

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Cadê o dinheiro?

PF apura esquema milionário de corrupção na Sesan na gestão de Edmilson Rodrigues

Operação 'Óbolo de Caronte' apura fraudes em licitações e desvio de mais de R$ 150 milhões em obras de saneamento

24.10.25 7h00

mudança

Governo do Pará antecipa ponto facultativo do Dia do Servidor

Decreto assinado pelo governador Helder Barbalho foi publicado em edição extra do Diário Oficial

22.10.25 11h56

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

IMPACTO ECONÔMICO

Pará pode aumentar PIB em R$ 10,7 bilhões em 5 anos e ganhar 52 mil empregos com Margem Equatorial

Segundo cálculos de economista paraense, estado pode arrecadar R$ 850 milhões apenas em impostos por ano com petróleo, caso exploração se concretize

26.10.25 6h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda