INSS faz mutirão de perícia médica em 7 agências do Pará neste final de semana; saiba mais
Ação oferece 785 vagas para reduzir fila de benefícios por incapacidade em seis municípios
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza um mutirão de perícia médica e avaliação social em sete agências localizadas em seis municípios do Pará neste sábado (14) e domingo (15). A iniciativa disponibiliza 785 vagas para segurados que aguardam a análise de benefícios assistenciais ou por incapacidade, visando acelerar a concessão de recursos no estado.
Os atendimentos começam às 7h e abrangem unidades em Belém, Castanhal, Capanema, Bragança, Santarém e Itaituba. O público-alvo da ação é composto por cidadãos que dependem da avaliação para acessar o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Veja como realizar o agendamento para o mutirão
Para garantir a vaga, o interessado deve efetuar o agendamento prévio obrigatório pelos canais oficiais do órgão. O procedimento pode ser feito pelo aplicativo ou site Meu INSS ou por meio da Central 135. O serviço telefônico de agendamento funciona de segunda-feira a sábado, no horário das 7h às 22h.
Com exceção da unidade de Itaituba, todas as agências participantes realizarão atendimentos exclusivamente no sábado (14). As unidades Marco, Nazaré e Castanhal concentram 500 atendimentos na Região Metropolitana de Belém. O nordeste paraense terá 140 perícias médicas extras nas APS de Capanema e Bragança. Santarém disponibiliza 100 vagas no oeste do estado. Itaituba oferece 45 atendimentos e possui o único cronograma estendido até o domingo (15).
Detalhamento das vagas por agência
- Belém-Marco: 250 vagas (sábado)
- Belém-Nazaré: 160 vagas (sábado)
- Santarém: 100 vagas (sábado)
- Castanhal: 90 vagas (sábado)
- Bragança: 90 vagas (sábado)
- Capanema: 50 vagas (sábado)
- Itaituba: 45 vagas (30 no sábado e 15 no domingo)
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