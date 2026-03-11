Capa Jornal Amazônia
Economia

Economia

Veículos com mais de 10 anos podem ter IPVA zerado; entenda

Proposta na Câmara dos Deputados prevê retirada do tributo anual para proprietários de veículos com mais de 10 anos de fabricação

Jennifer Feitosa
fonte

Criação de programa nacional de incentivo à isenção do IPVA pode beneficiar quem depende de carros antigos para sustento (rawpixel.com / Freepik)

A Câmara dos Deputados avalia um Projeto de Lei que propõe a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos com mais de 10 anos de fabricação. O PL visa beneficiar famílias de baixa renda, buscando aliviar o orçamento doméstico impactado pelo envelhecimento da frota nacional.

O Projeto de Lei nº 6466/25, conhecido como PRÓ-IPVA 10+, busca remover a cobrança do imposto anual para proprietários que dependem de veículos antigos. A medida visa apoiar a mobilidade e o sustento dessas famílias.

O envelhecimento da frota nacional afeta diretamente o orçamento das famílias. A dependência de veículos mais antigos para trabalho e locomoção torna-as mais vulneráveis aos tributos anuais, segundo o autor do projeto, o deputado Marcos Tavares, do PDT-RJ.

Critérios para obter a isenção de IPVA

  • O veículo deve ter dez anos ou mais de fabricação.
  • A família proprietária precisa estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico).
  • O benefício é limitado a um veículo por família, com exceção para pessoas com deficiência.
  • Pessoas jurídicas não são elegíveis para a isenção.

O que é o Cadastro Único (CadÚnico)?

O CadÚnico é uma ferramenta do governo que identifica e registra as famílias de baixa renda no país, sendo fundamental para o acesso a diversos programas sociais.

Compensação aos estados pela isenção

Por ser uma tarifa estadual, a lei de isenção do IPVA não seria obrigatória para os estados e o Distrito Federal. No entanto, o Projeto de Lei prevê um mecanismo de compensação. A União compensaria financeiramente os estados e o Distrito Federal pela ausência da arrecadação dos impostos. Essa medida busca cobrir o impacto financeiro, garantindo apoio à política sem prejudicar a autonomia estadual.

Informações em portal público

De acordo com o projeto, um portal público, mantido pelos estados, deverá disponibilizar dados importantes sobre o programa de isenção de IPVA. Isso garante a transparência da iniciativa e a prestação de contas.

  • Quantidade de beneficiários por município.
  • Valor da renúncia fiscal gerada.
  • Revisão anual da elegibilidade dos beneficiários.

A proposta será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação, Constituição e Justiça, e de Cidadania da Câmara dos Deputados. Para se tornar lei oficial, precisa da aprovação final da Câmara e do Senado, e de sanção presidencial.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

