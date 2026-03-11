Capa Jornal Amazônia
PF prende operador do núcleo financeiro do 'Careca do INSS'

Ele foi encaminhado à unidade da Polícia Federal para os procedimentos de praxe.

Estadão Conteúdo
fonte

Antunes é apontado pela Polícia Federal como a pessoa responsável por intermediar as fraudes por descontos indevidos em benefícios do INSS. (Foto: Reprodução)

A Polícia Federal prendeu nesta quarta, 11, Alexandre Moreira da Silva, um dos últimos foragidos da Operação Sem Desconto, investigação relacionada ao desvio de R$ 6,3 bilhões do INSS. Ele é apontado como integrante do núcleo financeiro de Antônio Carlos Camilo Antunes, o 'Careca do INSS', um dos maiores fraudadores do escândalo que lesou milhares de aposentados e pensionistas.

O Estadão busca contato com a defesa de Alexandre. O espaço está aberto.

Agentes federais realizaram a prisão após "minucioso trabalho de investigação e levantamentos que permitiram localizar o investigado", segundo a corporação.

De acordo com as investigações, Alexandre era responsável por atuar na movimentação e gestão dos valores desviados. Ele foi encaminhado à unidade da Polícia Federal para os procedimentos de praxe.

Segundo a Operação Sem Desconto, o 'Careca do INSS' é sócio de 22 empresas de consultoria, call center, construção e incorporação. Algumas têm o mesmo telefone e endereço em Brasília.

A PF suspeita que ele usava as empresas, principalmente a Prospect Consultoria Empresarial, para intermediar as negociações e movimentar os recursos financeiros originados das fraudes.

Pessoas e CNPJs relacionados ao 'Careca' receberam R$ 48,1 milhões diretamente de associações suspeitas de golpes em aposentados, além de R$ 5,4 milhões de empresas ligadas a essas entidades, o que totaliza R$ 53,5 milhões, segundo a PF.

O empresário também teria repassado R$ 9,3 milhões a servidores do INSS suspeitos de corrupção. Ele é descrito no inquérito como "pagador de vantagens indevidas" e alguém "profundamente envolvido no esquema de descontos ilegais".

