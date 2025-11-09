Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Mercado cresce no Pará, mas nº de beneficiários do Bolsa Família supera trabalho formal em 230 mil

‘Geração de emprego precisa ser acelerada’, afirma economista Nélio Bordalo Filho

Valéria Nascimento
fonte

Pará atravessa um bom momento de empregabilidade, mas  o número de pessoas contempladas com programas sociais supera em 230.646 mil o total de pessoas com empregos formais no território paraense (Foto: Augusto Miranda / Agência Pará)

O total de 1.264.983 famílias no Pará receberam o Bolsa Família em outubro passado. O valor médio no estado é de R$ 712,13, e o benefício, um investimento do Governo Federal, chega aos 144 municípios paraenses, no valor de R$ 899,8 milhões, auxiliando famílias em situação de pobreza. Na outra ponta, o Pará tem 1.034.337 empregos formais, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados no dia 30 de outubro passado. Ou seja, o número de pessoas contempladas com programas sociais supera em 230.646 mil o total de pessoas com empregos formais no território paraense.

O Pará mostra um aumento no número de carteiras de trabalho e queda no número de beneficiários do programa social. Em julho deste ano, por exemplo, 1.305.816 famílias foram atendidas pelo BS contra 1.264.983, no último mês de outubro, o que representa uma redução de 40.833 pessoas no Bolsa Família, no Pará.

A queda verificada no estado, segue uma tendência nacional, conforme indicadores recentes, que atestam um aumento no número de carteiras de trabalho em relação ao de beneficiários do Bolsa Família. O Pará criou em setembro 9.775 mil empregos, quase o dobro de agosto deste ano, com saldo positivo de 5.505 empregos com carteira assinada. Atualmente, há uma melhora sistemática nesse indicador, com o número de postos formais crescendo mais do que o de beneficiários em 23 Estados, nos últimos 12 meses. 

‘Pará vive bom momento de empregabilidade’, diz Dieese Pará

"O Pará atravessa um bom momento de empregabilidade. Entre janeiro e setembro, deste ano, são nove meses consecutivos de empregos gerados. Ou seja, muito mais admissões do que desligamentos, e o resultado do estoque reflete esse bom cenário”, afirma Everson Costa, supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese Pará).

Segundo dados do Caged, analisados pelo Dieese Pará, de janeiro a setembro deste ano, do total de 1.034.337 empregos, os destaques são para o setor de serviços com estoque de 443.747 postos formais, seguido do setor comércio (274.555 postos), e do setor da indústria (151.991 postos).

O economista Nélio Bordalo Filho, com atuação em Belém, considera que “embora o saldo geral seja positivo, há o risco de concentração dos empregos nas grandes áreas metropolitanas ou em polos industriais, o que deixaria microrregiões, notadamente rurais ou mais periféricas, menos beneficiadas. Isso tenderia a manter um duplo mercado: um de emprego formal dinâmico e outro de vulnerabilidade social elevada”.

‘É necessário unir políticas de transferência de renda com políticas de emprego', afirma economista

"O fato de que há mais beneficiários do Bolsa Família do que pessoas com emprego formal sinaliza que uma parcela significativa da população ainda não fez ou não conseguiu fazer a transição para o emprego formal. Para que o efeito de mobilidade social se consolide, é necessário integrar as políticas de transferência de renda com políticas de emprego, qualificação, formalização e estímulo à economia local”, diz Bordalo, que tambem é conselheiro do Conselho Regional de Economia dos Estados do Pará e Amapá.

Bordalo comenta que se o Pará quer reduzir, de fato, o ‘gap’ entre assistência social e emprego formal, “o ritmo de geração de empregos formais precisará não apenas ser mantido, mas acelerado. Projetos que fomentem vocações locais (agronegócio sustentável, indústria extrativa de alto valor agregado, logística amazônica, turismo sustentável da Amazônia, serviços especializados) precisarão estar associados a políticas públicas de apoio, incentivos fiscais, capacitação técnica e atração de investimento”, argumenta o economista.

Parlamentares apontam vantagens e desvantagens do programa social

As pessoas e instituições que defendem o Bolsa Família apontam diversos benefícios do programa. Entre os principais, destacam-se a pobreza e a segurança alimentar. Quem crítica, por sua vez, argumenta que o programa gera a dependência, distorções no mercado de trabalho e apresenta falhas de gestão. O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) compreende a importância do Bolsa Família, contudo, pondera que somente o programa social não tem sido suficiente para transformar realidades.

"Aqui no Pará, por exemplo, muitas famílias estão passando fome, apesar do valor pago pelo programa", afirmou o senador, referindo-se a dados divulgados pelo pelo IBGE, no módulo Segurança Alimentar da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), que apontam ss regiões Norte e Nordeste com as maiores taxas de insegurança alimentar do Brasil, no ano de 2024. O levantamento saiu no dia 10 de outubro passado, e entre os estados com os percentuais mais altos de domicílios em insegurança alimentar, o Pará está no topo com 44,6%.

"Lamentavelmente, o Pará lidera o ranking da insegurança alimentar no Brasil. Isso é algo preocupante e que, de certa forma, mostra que essas ações assistenciais não conseguem, por si só, promover o desenvolvimento socioeconômico das famílias beneficiárias. O que precisamos é de uma economia forte, consolidada, que atraia novos empreendimentos e que gere mais emprego e renda para a sua população”, afirmou o senador.

‘Qualificação oportuniza chances no mercado’, diz senador Zequinha Marinho  

Perguntado sobre o que acredita que deve ser feito como incentivo para a população extremamente pobre se inserir no mercado de trabalho, Zequinha Marinho citou os cursos de qualificação. “Nos últimos dois anos, tenho investido parte das minhas emendas parlamentares em ações conjuntas com o governo federal para trazer ao Pará cursos gratuitos de qualificação. Já rodamos o projeto Qualifica Mais Mulher, que formou mais de duas mil mulheres na área da beleza e estamos avançando com o projeto Empreendedor Digital, que irá qualificar 14 mil jovens em 54 municípios paraenses”.

O deputado federal Airton Faleiro (PT/PA) argumenta que “o Bolsa Família cumpre um papel fundamental na redução da pobreza e na garantia da segurança alimentar, oferecendo dignidade às famílias em situação de vulnerabilidade e diminuindo o risco de que seus membros recorram a meios ilícitos para sobreviver. Além disso, o programa assegura a frequência escolar das crianças, uma de suas condicionantes essenciais. É importante lembrar que para além dos impactos sociais, o benefício também movimenta a economia local, fortalecendo especialmente o comércio de alimentos e medicamentos.”

‘Mais de 8,6 milhões de brasileiros saíram da pobreza’, aponta deputado Airton Faleiro

Sobre a ideia da situação de dependência, o deputado contrapôs: “Avaliações recentes indicam efeitos relevantes em saúde pública, como a redução do número de mortalidade e internações; e na economia, há dinamização da atividade comercial local e contribuição para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país. A cada R$ 1 investido movimenta-se mais de R$ 2 na economia municipal. Há o incentivo do consumo, de pequenos negócios e a arrecadação cresce e, no médio prazo, isso facilita a transição dos beneficiários para o trabalho formal”.

Faleiro observa que a reedição do programa em 2023 garante o benefício mínimo de R$ 600 e adicionais para crianças e gestantes. “Mais de 8,6 milhões de brasileiros saíram da pobreza com o aumento da renda em 2024. O BS integra a estratégia do programa Fome Zero, e tem uma estrutura complementada por outras iniciativas do governo. O propósito central é promover uma transição, fornecer o apoio para as famílias se inserirem no mercado de trabalho, pelo emprego formal ou pelo empreendimento próprio”, afirmou o deputado do PT.

Referência 
Famílias em situação de pobreza     Famílias com renda per capita mensal acima de meio salário-mínimo

Outubro/2023         22.264.177                                                 13.280.305

Outubro/2025        19.420.358                                                  14.224.047

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Mercado Incomum

Profissão de detetive particular ganha dia oficial no Pará e chama atenção para mercado incomum

Detetive paraense descreve os detalhes do segmento e ressalta investigações em diferentes setores

09.11.25 9h00

Mineração

ANM defende na COP 30 que mineração é fundamental para solução climática e Pará é polo estratégico

Diretor da instituição, José Fernando Gomes, afirma que o estado é um ‘território estratégico’ no segmento

09.11.25 7h00

Economia

Mercado cresce no Pará, mas nº de beneficiários do Bolsa Família supera trabalho formal em 230 mil

‘Geração de emprego precisa ser acelerada’, afirma economista Nélio Bordalo Filho

09.11.25 7h00

ENTENDA

Investidores aprovam bônus e Elon Musk se torna o primeiro trilionário do mundo

Herdeiro de uma fortuna, o empresário recebeu mais uma bonificação e alcançou a marca impressionante

06.11.25 20h18

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

MERCADO

Rede atacadista de Belém entrega 1º lote de carne bovina com rastreabilidade individual do país

Iniciativa do Programa Pecuária Sustentável do Pará marca avanço no combate ao desmatamento e na promoção de uma pecuária de baixo impacto ambiental

04.11.25 7h36

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

Tarifa Branca

Conta de luz de 2,5 milhões de consumidores pode ficar mais barata; entenda

Proposta visa adequar tarifas à nova realidade do sistema elétrico e inverter lógica de adesão, hoje baixa

06.11.25 18h43

madeira

Pará lidera venda de madeira nativa na Amazônia Legal em 2024, aponta anuário

A iniciativa busca aumentar a transparência e o controle da cadeia produtiva na região amazônica

05.11.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda