O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Consumidores lotam comércio de Belém no último sábado antes do Natal

Movimento intenso de fim de ano garante boas vendas em diferentes segmentos

O Liberal

Lojistas e vendedores do centro comercial de Belém relatam um movimento intenso nas vendas na reta final para as celebrações de fim de ano. Neste sábado (20/12), as ruas do Centro Comercial de Belém ficaram lotadas de consumidores que foram ao local para as compras de final de ano. O cenário era de lojas cheias, que aproveitam a demanda para garantir um faturamento mais alto e segurar despesas no início de 2026. Diferentes setores, como alimentação e vestuário, se beneficiam da alta demanda.

Entre os lojistas que destacam um bom desempenho nesse período do ano, a lojista Joana Darc, que atua há mais de vinte anos no comércio, no segmento de vestuário, explica que esse é o momento de vender o máximo e cativar os clientes. Ela investiu recentemente em uma reforma na estrutura da loja para garantir mais comodidade e atrair mais consumidores. Isso se soma à movimentação típica do período festivo, que, segundo a empreendedora, começou por volta do dia 11, ainda no início deste mês de dezembro.

O movimento tende a se estender até o último dia do ano, quando ela conta que mantém a loja aberta, fechando o estabelecimento apenas nos dias de feriado, sendo dia 25, no Natal, e 1º de janeiro de 2026, no Ano-Novo. “Nós estendemos um pouco mais os horários agora no fim de ano, até perto do feriado”, destaca a empreendedora. Ela esclarece que o funcionamento ocorre de maneira mais atípica e se adapta à demanda dos clientes.

Com as vendas em alta e o comércio tão lotado, o faturamento desse período costuma ajudar nas despesas e contas do ano seguinte. A expectativa também é de lucros elevados em relação ao restante do ano. “A gente espera e se planeja o ano todo para esse momento. Eu queria alcançar uma média de uns 20%, mas espero pelo menos uns 10% a 15%”, afirma Darc.

Além das vendas de produtos mais comuns para presentes e uso pessoal, como roupas e brinquedos, outros segmentos também conseguem se beneficiar das vendas intensas. É o caso do empreendedor Sultan Said, do ramo de alimentação, que também consegue garantir um faturamento mais alto, enquanto abastece os consumidores que precisam se alimentar durante as compras.

O restaurante, assim como as outras lojas, segue o mesmo padrão e se mantém em funcionamento com horários estendidos, fechando apenas durante os feriados. “Sempre no fim de ano as vendas aumentam no comércio, em todas as lojas. Ficamos com a loja aberta até o dia 24 e fechamos apenas no Natal e no dia 1º”, reforça Said.

Sultan também projeta ganhos que devem ajudar no fechamento da folha de pagamentos e nas demais despesas no início do próximo ano. Esse movimento, na sua avaliação, já auxilia a iniciar 2026 de uma maneira mais folgada, o que se repete todos os anos. “Nos preparamos o ano inteiro para aproveitar o fim de ano”, afirma.

Planejamento

A microempresária e consumidora Leidiane Souza esteve no comércio neste sábado com a família para garantir as compras de Natal, Ano-Novo e também adiantar o material escolar das crianças para o próximo ano. Mesmo indo perto do Natal, ela se preparou com uma lista feita previamente e disposição para buscar os melhores preços e negociações.

“A gente veio fazer umas compras, para as crianças principalmente, e aproveitar que pegamos bastante promoção, para adiantar as coisas de Natal, réveillon e de material escolar para janeiro também”, explica Souza.

As compras começaram logo cedo e, após uma pausa para um lanche, a família já pretendia retornar para encerrar a lista, com poucos itens ainda faltando. A preparação veio desde o mês anterior, quando passaram pelo comércio apenas para comparar preços nas lojas. Assim, economizaram tempo nessa oportunidade.

