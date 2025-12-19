Capa Jornal Amazônia
Comércio de rua e shopping centers da Grande Belém terão horário estendido no Natal

No entanto, o horário definitivo de atendimento ficará a critério de cada lojista, segundo o Sindilojas

O Liberal
fonte

Centro comercial de Belém. (Foto: Thiago Gomes | O Liberal | Arquivo)

Durante o período de festas de Natal, o comércio de rua e os shopping centers da Grande Belém poderão operar em horário estendido. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), o funcionamento está autorizado até as 23h no dia 20; até meia-noite, entre os dias 21 e 23; e até as 19h no dia 24. No entanto, o horário definitivo de atendimento ficará a critério de cada lojista, como reforça a entidade.

O presidente do Sindilojas, Eduardo Yamamoto, frisa que a medida não é uma obrigatoriedade e detalha que os horários são estabelecidos de acordo com cada lojista. “Não é uma determinação. O Sindilojas negociou com o Sintclobe [Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Lojista do Município de Belém] a liberdade de cada lojista exigir o labor até este horário. No entanto, cada shopping define o melhor horário para atender seus clientes”, detalha.

Shopping centers

De forma geral, os shoppings terão horários estendidos nos dias que antecedem o Natal, conforme já divulgado por cada local. Entre 19 e 23 de dezembro, as lojas abrem mais cedo e fecham mais tarde, com muitos shoppings funcionando até 23h ou meia-noite. A praça de alimentação e os restaurantes também acompanham esse ritmo ampliado.

Na véspera do Natal, 24 de dezembro, todos os shoppings reduzem o horário, encerrando por volta das 19h. No dia 25, os shoppings permanecem fechados para lojas, com alimentação, lazer e cinema funcionando de forma opcional em alguns deles, conforme programação interna.

Veja o funcionamento do comércio no Natal:

20/12: até às 23h

21/12 a 23/12: até às 00h

24/12: até às 19h

25/12: fechadas

Veja o funcionamento shopping centers no Natal:

Boulevard Shopping Belém

19/12 e 20/12:

Lojas: 13h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 00h

21/12, 22/12 e 23/12:

Lojas: 9h às 00h

Praça de alimentação: 9h às 00h

Restaurantes: 11h às 00h

24/12:

Lojas: 9h às 19h

Praça de alimentação: 9h às 19h

Restaurantes: 11h às 19h

25/12:

Fechado, exceto cinema

Parque Shopping Belém

19 e 20/12:￼

Lojas: 10h às 23h

Praça de alimentação e lazer: 10h às 23h

Outback: 11h30 às 23h

Coffee Lovers: 10h às 23h

Cinema: De acordo com a programação

21, 22 e 23/12:

Lojas: 9h à 0h

Praça de alimentação e lazer: 9h à 0h

Outback: 11h30 à 0h

Coffee Lovers: 9h à 0h

Cinema: De acordo com a programação

24/12 (Véspera de Natal): 

Lojas: 9h às 19h

Praça de alimentação e lazer: 9h às 19h

Outback: 11h às 16h

Coffee Lovers: 9h às 19h

Cinema: De acordo com a programação

25/12 (Natal):

Lojas: Fechadas

Praça de alimentação, lazer e restaurantes: Abertura facultativa — 12h às 22h

Outback: Fechado

Cinema: De acordo com a programação

Shopping Bosque Grão-Pará

20/12:

Lojas: 10h às 23h

Lazer e Praça de Alimentação: 10h às 23h

Restaurantes: 11h às 23h

21, 22 e 23/12:

Lojas: 9h às 00h

Lazer e Praça de Alimentação: 10h às 00h

Restaurantes: 11h às 00h

24/12:

Lojas: 9h às 19h

Lazer e Praça de Alimentação: 9h às 19h

Restaurantes: 11h às 19h

25/12:

Lojas: Fechadas

Lazer e Praça de Alimentação: facultativo

Restaurantes: facultativo

Shopping Castanheira

19 a 23 12:

Lojas e quiosques funcionarão das 9h às 23h; e a praça de alimentação, das 10h às 23h.

24/12:

Todas as lojas, quiosques e praça de alimentação funcionarão das 9h às 19h.

25/12:

O shopping não funcionará.

Importante: Supermercado Líder, restaurante, cinema e academia: funcionamento de acordo com a programação.

Shopping Metrópole Ananindeua

20/12:

Abertura facultativa: 9h

Fechamento obrigatório: 23h

21/12:

Lojas e quiosques: 10h às 23h

Alimentação: 11h às 23h

22 e 23/12:

Lojas e quiosques: 9h às 23h

Alimentação: 10h às 23h

24/12:

Lojas e quiosques: 9h às 19h

Alimentação: 10h às 19h

25/12:

Lojas e quiosques: Fechado (facultativo)

Alimentação: 12h às 22h (facultativo)

Palavras-chave

horários de funcionamento

natal

comércio

shopping centers
Belém
.
