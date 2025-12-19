Comércio de rua e shopping centers da Grande Belém terão horário estendido no Natal
No entanto, o horário definitivo de atendimento ficará a critério de cada lojista, segundo o Sindilojas
Durante o período de festas de Natal, o comércio de rua e os shopping centers da Grande Belém poderão operar em horário estendido. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), o funcionamento está autorizado até as 23h no dia 20; até meia-noite, entre os dias 21 e 23; e até as 19h no dia 24. No entanto, o horário definitivo de atendimento ficará a critério de cada lojista, como reforça a entidade.
O presidente do Sindilojas, Eduardo Yamamoto, frisa que a medida não é uma obrigatoriedade e detalha que os horários são estabelecidos de acordo com cada lojista. “Não é uma determinação. O Sindilojas negociou com o Sintclobe [Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Lojista do Município de Belém] a liberdade de cada lojista exigir o labor até este horário. No entanto, cada shopping define o melhor horário para atender seus clientes”, detalha.
Shopping centers
De forma geral, os shoppings terão horários estendidos nos dias que antecedem o Natal, conforme já divulgado por cada local. Entre 19 e 23 de dezembro, as lojas abrem mais cedo e fecham mais tarde, com muitos shoppings funcionando até 23h ou meia-noite. A praça de alimentação e os restaurantes também acompanham esse ritmo ampliado.
Na véspera do Natal, 24 de dezembro, todos os shoppings reduzem o horário, encerrando por volta das 19h. No dia 25, os shoppings permanecem fechados para lojas, com alimentação, lazer e cinema funcionando de forma opcional em alguns deles, conforme programação interna.
Veja o funcionamento do comércio no Natal:
20/12: até às 23h
21/12 a 23/12: até às 00h
24/12: até às 19h
25/12: fechadas
Veja o funcionamento shopping centers no Natal:
Boulevard Shopping Belém
19/12 e 20/12:
Lojas: 13h às 21h
Praça de alimentação: 11h às 22h
Restaurantes: 11h às 00h
21/12, 22/12 e 23/12:
Lojas: 9h às 00h
Praça de alimentação: 9h às 00h
Restaurantes: 11h às 00h
24/12:
Lojas: 9h às 19h
Praça de alimentação: 9h às 19h
Restaurantes: 11h às 19h
25/12:
Fechado, exceto cinema
Parque Shopping Belém
19 e 20/12:￼
Lojas: 10h às 23h
Praça de alimentação e lazer: 10h às 23h
Outback: 11h30 às 23h
Coffee Lovers: 10h às 23h
Cinema: De acordo com a programação
21, 22 e 23/12:
Lojas: 9h à 0h
Praça de alimentação e lazer: 9h à 0h
Outback: 11h30 à 0h
Coffee Lovers: 9h à 0h
Cinema: De acordo com a programação
24/12 (Véspera de Natal):
Lojas: 9h às 19h
Praça de alimentação e lazer: 9h às 19h
Outback: 11h às 16h
Coffee Lovers: 9h às 19h
Cinema: De acordo com a programação
25/12 (Natal):
Lojas: Fechadas
Praça de alimentação, lazer e restaurantes: Abertura facultativa — 12h às 22h
Outback: Fechado
Cinema: De acordo com a programação
Shopping Bosque Grão-Pará
20/12:
Lojas: 10h às 23h
Lazer e Praça de Alimentação: 10h às 23h
Restaurantes: 11h às 23h
21, 22 e 23/12:
Lojas: 9h às 00h
Lazer e Praça de Alimentação: 10h às 00h
Restaurantes: 11h às 00h
24/12:
Lojas: 9h às 19h
Lazer e Praça de Alimentação: 9h às 19h
Restaurantes: 11h às 19h
25/12:
Lojas: Fechadas
Lazer e Praça de Alimentação: facultativo
Restaurantes: facultativo
Shopping Castanheira
19 a 23 12:
Lojas e quiosques funcionarão das 9h às 23h; e a praça de alimentação, das 10h às 23h.
24/12:
Todas as lojas, quiosques e praça de alimentação funcionarão das 9h às 19h.
25/12:
O shopping não funcionará.
Importante: Supermercado Líder, restaurante, cinema e academia: funcionamento de acordo com a programação.
Shopping Metrópole Ananindeua
20/12:
Abertura facultativa: 9h
Fechamento obrigatório: 23h
21/12:
Lojas e quiosques: 10h às 23h
Alimentação: 11h às 23h
22 e 23/12:
Lojas e quiosques: 9h às 23h
Alimentação: 10h às 23h
24/12:
Lojas e quiosques: 9h às 19h
Alimentação: 10h às 19h
25/12:
Lojas e quiosques: Fechado (facultativo)
Alimentação: 12h às 22h (facultativo)
