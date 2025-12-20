Conselho Regional de Medicina do Pará anuncia concurso com salários de até R$ 9 mil

O Conselho Regional de Medicina do Pará (CRMPA) publicou edital para concurso público, com prazo de validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, que tem data prevista para o dia 7 de maio de 2026. São anunciadas cinco vagas imediatas e à formação de cadastro reserva.

Conforme o edital, as provas objetiva e discursiva têm como ‘data provável’ o dia 8 de março de 2026, um domingo, simultaneamente nas cidades de Belém, Marabá, Santarém e Altamira. O resultado definitivo está previsto para o dia 7 de maio de 2026.

O certame será realizado sob a responsabilidade do Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano (Instituto Access).

Cargos de nível médio e superior

Há vagas para os cargos de nível médio: Assistente de Tecnologia da Informação, em Belém, com jornada de 40 horas e salário de R$ 2.870; para Agente Fiscal/Belém (R$ 2.870); Assistente Administrativo/Belém (R$ 2.870); Assistente Administrativo/Marabá (R$ 2.870); Assistente Administrativo/Santarém (R$ 2.870); e Assistente Administrativo - Altamira (R$ 2.870).

Na lista de vagas há também cargos de nível superior: Advogado/Belém (R$ 7 mil); Analista de Tecnologia da Informação/Belém (R$ 7 mil); Analista de Licitação/Belém (R$ 7 mil); Controle Interno/Belém (R$ 7 mil); Contador/Belém (R$ 7 mil); e Médico Fiscal/Belém (R$ 9 mil).

De acordo com o CRM, além da remuneração citada, os aprovados vão ter direito a benefícios, como vale-alimentação no valor de R$ 1 mil; auxílio-creche no valor de R$ 120,00, plano de saúde, plano odontológico e vale-transporte nos termos da legislação vigente.

O edital informa que os interessados devem realizar a inscrição, na página do concurso no endereço eletrônico www.access.org.br, informando o CPF. Em seguida, será gerada uma senha de acesso exclusivo ao sistema de inscrição. É necessário preencher o formulário eletrônico de inscrição com a inclusão de dados pessoais; escolher o cargo pretendido; imprimir e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, via boleto bancário ou Pix, que serão disponibilizados exclusivamente pela plataforma de inscrições do Instituto Access.

Fases do Concurso

O concurso público terá três fases: a) a prova objetiva, de conhecimentos básicos e específicos constantes, de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada a todos os cargos; b) prova discursiva, na forma de redação, de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada a todos os cargos; e c) prova de títulos, de caráter classificatório, a ser aplicada aos cargos de nível superior.

Serviço:

A taxa de inscrição para nível médio e técnico é R$ 65,00; para o nível superior R$ 80,00.

As inscrições são exclusivamente online no site: www.access.org.br

Prazo: Das 14h da próxima terça-feira (23) até às 23h, do dia 5 de fevereiro de 2026.