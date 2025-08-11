Mais de 65 mil famílias do Pará estão aptas a receber nova parabólica do 'Brasil Antenado'

A Entidade Administradora da Faixa (EAF), o Ministério das Comunicações (MCom) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) detalharam nesta segunda-feira, 11/8, em entrevista coletiva de imprensa, como vai funcionar o atendimento do Brasil Antenado no Pará. O programa vai distribuir e instalar gratuitamente kits de uma nova parabólica digital para mais de 65 mil famílias no estado.

“Instalamos o equipamento em municípios onde o sinal é inexistente ou precário, sem custo e garantindo maior qualidade de imagem e som”, disse Leandro Guerra, CEO da EAF. No caso do Pará, oito cidades já podem solicitar o agendamento. “Nosso compromisso é claro: inclusão, acesso à informação e um Brasil que precisa ser visto, ouvido e antenado.”

Inscritos no CadÚnico já podem solicitar o agendamento da instalação da nova parabólica digital, sem nenhum custo (Foto: Divulgação)

Executado pela EAF, o Brasil Antenado é um programa do MCom em parceria com a Anatel que visa garantir a famílias de menor renda inscritas no CadÚnico acesso gratuito à TV aberta digital. Sidney Nince, da Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação da Anatel, frisou que a iniciativa vai garantir maior oferta de canais – mais de cem. “O programa permite a democratização do acesso à TV”, afirmou.



Agendamento e instalação

Inscritos no CadÚnico já podem solicitar o agendamento, sem nenhum custo, da instalação da nova parabólica digital. O serviço está disponível para moradores de Aveiro, Bannach, Cumaru do Norte, Jacareacanga, Palestina do Pará, Piçarra, Santa Maria das Barreiras e Trairão. As famílias que se enquadrem nos critérios de seleção e residam nas cidades mencionadas devem procurar os canais de atendimento da EAF: pelo número 0800 729 2404 (ligação e whatsapp) e pelo site www.brasilantenado.org.br.

Leandro Guerra, da EAF, reforçou que o programa será executado em três fases, em 323 municípios de 16 estados, até abril de 2026. Iniciada em julho e com término previsto para 12 de outubro, a primeira fase contempla 77 municípios — 8 deles no Pará. A segunda começa em 13 de outubro e vai até 11 de janeiro de 2026, abrangendo 138 cidades, incluindo 7 do Pará. A terceira e última etapa será de 12 de janeiro a 12 de abril de 2026, atendendo mais 108 municípios de outros estados.

Serviço:

Saiba mais: www.brasilantenado.org.br