Sicredi lança prêmio para jornalistas sobre cooperativismo de crédito

O Sicredi, uma instituição financeira cooperativa brasileira, está com inscrições abertas para a primeira edição do Prêmio Sicredi Comunicação em Rede. A iniciativa vai premiar jornalistas e criadores de conteúdo que publicam materiais sobre o cooperativismo de crédito no país.

Com premiação total de R$ 220 mil, o concurso está dividido em duas categorias principais: Jornalistas Profissionais (com subcategorias em texto, áudio e audiovisual, nos âmbitos nacional, regional e local) e Comunicadores em Rede (criadores de conteúdo digital com projetos multimídia). No total serão 11 prêmios de R$ 20 mil.

Os três finalistas de cada categoria, formato e abrangência vão participar da votação popular pela internet, também com premiação de R$ 20 mil. O lançamento do Prêmio faz parte do movimento da marca em alusão ao Ano Internacional das Cooperativas (2025), instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU). As matérias inscritas deverão retratar a temática do cooperativismo de crédito no Brasil.

“O Prêmio Sicredi Comunicação em Rede simboliza nossa crença no papel transformador do cooperativismo por meio da comunicação e no potencial do jornalismo em amplificar o conhecimento da sociedade sobre cooperativismo de crédito. Nossa intenção é incentivar profissionais e criadores de conteúdo a contar histórias que inspirem, conscientizem e fortaleçam nossa identidade cooperativa”, afirma João Clark, superintendente de Marketing e Growth do Sicredi.

Prêmio Sicredi Comunicação em Rede:

O prêmio considera jornalistas profissionais os autores de matérias publicadas em veículos da imprensa brasileira, em língua portuguesa, entre 7 de outubro de 2025 a 30 de junho de 2026. Serão aceitos conteúdos nos formatos texto, áudio e audiovisual, veiculados em meios impressos, digitais, rádio ou televisão.

Comunicadores em rede (criadores de conteúdo digital): autores de conteúdos originais sobre cooperativismo de crédito, publicados em blogs, mídias sociais, podcasts, serviços de streaming ou outras plataformas digitais, desde que em língua portuguesa, com link público. Como requisito, o participante deve possuir um mínimo de 5.000 seguidores em pelo menos um único perfil de rede social.

Todos os participantes devem ser pessoas físicas, maiores de 18 anos, domiciliados no Brasil, com cadastro regular no CPF. Os materiais inscritos serão avaliados a partir de critérios como: técnico (qualidade da produção, apuração jornalística, inovação); impacto (relevância social, alcance, influência) e criatividade (originalidade, engajamento).

As inscrições devem ser feitas até 30 de junho de 2026, exclusivamente pelo site www.sicredi.com.br/premio-comunicacao-em-rede , onde também está disponível o regulamento.

