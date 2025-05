Motos dominam emplacamentos no Pará e representam 75% do total no acumulado em 2025

As motocicletas tornaram-se um dos principais meios de transporte adquirido pelos paraenses. Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), as motos corresponderam a 75% de todos os emplacamentos de veículos realizados no Pará no acumulado deste ano.

Com o trânsito das cidades cada vez mais congestionado, as motos oferecem uma alternativa ágil e eficiente para se locomover, e esses podem ser alguns dos motivos para a preferência pelas motos, afinal, elas possibilitam aos condutores contornar o trânsito e chegar a destinos mais rapidamente.

Somente em abril de 2025, foram 12.131 motocicletas emplacadas no estado, número superior aos 11.449 registrados no mesmo mês do ano anterior. Os bons resultados também representaram um crescimento de 11,10% no comparativo entre os meses de março e abril deste ano.

Por outro lado, as motos, em geral, são mais acessíveis do que carros, e acabam se tornando um meio de transporte mais viável para pessoas com menor renda. E tem sido cada vez mais evidente o volume expressivo de motos nas ruas de municípios paraenses, incluindo a capital, Belém.

Enquanto as motocicletas lideram com folga, os automóveis e os veículos comerciais leves seguem com baixa popularidade na preferência dos consumidores. Em abril deste ano, os automóveis somaram 2.021 emplacamentos, o que corresponde a 13,88% do total acumulado no ano. Já os comerciais leves totalizaram 1.038 unidades emplacadas, representando 7,19% no acumulado.

Juntos, os dois segmentos (automóveis e comerciais leves) corresponderam a 21,08% dos emplacamentos no acumulado de 2025.

Caminhões, ônibus e implementos têm pouca participação

Os caminhões registraram 181 emplacamentos em abril, com uma participação de 1,11% no acumulado anual. Já os ônibus somaram 223 unidades emplacadas no mesmo mês, com 0,53% de representatividade no acumulado. Quando somados, caminhões e ônibus equivalem a 1,63% do total de emplacamentos neste ano.

Os implementos rodoviários, por sua vez, tiveram um desempenho ainda mais discreto, com apenas 0,62% de participação no acumulado.

Veja os emplacamentos entre 2025 – 2024, no Pará:

2025 2024

Segmentos Abril Março Abril

Motos 12.131 emplacadas 10.919 emplacadas 11.449 emplacadas

Automóveis 2021 emplacados 2.155 emplacados 2.207 emplacados

Veículos leves 1.038 emplacados 1.082 emplacados 1.099 emplacados

Caminhão 181 emplacados 162 emplacados 140 emplacados

Ônibus 223 emplacados 20 emplacados 24 emplacados

*Fonte: Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.