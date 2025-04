Setor de seguros do Pará cresce 18,6% e movimenta R$ 5,5 bilhões em 2024

O mercado de seguros no Pará registrou crescimento de 18,6% em 2024, totalizando R$ 5,545 bilhões em arrecadação, segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). O resultado foi impulsionado por avanços em diversas modalidades, com destaque para os seguros de Risco de Engenharia (93,3%), Rural (58,2%) e Prestamista (48,2%).

Também apresentaram alta os seguros Marítimo e Aeronáutico (45,3%), Viagem (42,5%), Responsabilidade Civil (41,9%), Empresarial (34,7%) e Condominial (33,7%).

Além da expansão na arrecadação, o setor devolveu à sociedade R$ 1,3186 bilhão em pagamentos de indenizações, resgates, benefícios e sorteios, o que representa um crescimento de 18,8% em comparação com 2023.

O seguro Empresarial liderou os pagamentos, com R$ 19,2 milhões e alta de 169,8%, seguido pelo seguro Viagem, com crescimento de 165,7% e R$ 2,8 milhões pagos. O segmento de Riscos Financeiros teve aumento de 241%, somando R$ 44,7 milhões.

Outros seguros com crescimento relevante nos pagamentos foram o Condominial (104,2%), Residencial (40,3%), Prestamista (37,7%), Transportes (32,6%) e Vida (9,1%).

Para Margarete Braga, presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Pará (Sincor/PA), o desempenho do estado reflete o avanço tecnológico, a maior conscientização da população e os efeitos das mudanças climáticas. “Observamos crescimento nos seguros patrimonial, auto e vida. Ainda há espaço para ampliar a informação e o acesso da população ao setor”, afirma.

Segundo ela, o agronegócio tem sido um dos principais motores do desenvolvimento, fortalecendo os seguros rural e patrimonial. A expectativa para 2025 é de continuidade na expansão, com apoio de investimentos e obras de infraestrutura no estado.

Desempenho regional

O setor de seguros no Norte e Nordeste (exceto Bahia, Sergipe e Tocantins) cresceu 14,3% em 2024, acima da média nacional de 12,3%. O Maranhão liderou o avanço, com 20,1%, seguido pelo Pará (18,6%), Amazonas (17,5%), Paraíba (17,3%) e Ceará (14,8%).

As seguradoras da região devolveram R$ 9,4 bilhões em indenizações e benefícios. Pernambuco liderou os pagamentos, com R$ 2,06 bilhões, seguido por Ceará (R$ 1,72 bilhão) e Pará (R$ 1,31 bilhão).

“O desempenho reflete o esforço coletivo na ampliação do acesso ao seguro e o potencial de crescimento da nossa região sindical”, afirma Edmir Ribeiro, presidente do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne).

