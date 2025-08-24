Mais de 45 mil pessoas passaram pelo 2º Festival Amazônico de Gastronomia em Belém

Ao som de guitarradas do pop eletrônico do cantor e compositor Felipe Cordeiro, chegou ao fim na noite deste domingo (24), a 2ª edição do Festival Amazônico de Gastronomia, no Parque da Residência, em Belém. Mais de 45 mil pessoas passaram pelo evento que reuniu música, lazer e a rica culinária paraense, durante os quatro dias de programação, de 16 e 17, e, neste final de semana, de 23 e 24.

O idealizador do Festival, Gibson Massoud, afirmou que o evento quadruplicou o número de público e duplicou o número de atrações em relação a 2024. “Depois do sucesso da primeira edição, em agosto de 2024, a gente chegou com um desafio maior para 2025, que era aumentar o Festival. E a gente dobrou o número de artistas, dobrou o número de chefes e quadruplicou o número de público".

Festival Amazônico de Gastronomia em Belém no Parque da Residência (Fotos: Cláudio Pinheiro)

Por dois finais de semana consecutivos, o evento teve entrada franca, com início às 10h até 22h, e atraiu um público de faixa etária diversificada, fã da arte e da comida do Pará. Na noite deste domingo (24), crianças, casais, grupos de amigos passeavam à vontade ao ar livre no Parque da Residência, embalado pelo som das guitarradas de Felipe Cordeiro e banda, em apresentação no Teatro Estação Gasômetro.

“É um evento gratuito no centro da cidade”, destacou Gibson, referindo-se à entrada franca do evento e também para os shows e aulas shows com os chefes de cozinha. A curadoria feita pelo paraense Thiago Castanho, um dos maiores chefs do Brasil, reuniu os chefes Ricardo Costa, do ‘The Premium Steaks’; Solange Saboia, do Eugênia; Satoshi Niitsuma, do Naô, comida japonesa com toque amazônico.

Por volta das 20h30, ou seja, uma hora e meia antes do encerramento oficial do evento, a barraca de Edvaldo Caribé, estava fechando por ter vendido tudo. “Conseguimos vender tudo o que trouxemos. Eu devo ter vendido nos dois dias, (neste sábado e domingo), algo em torno de mil refeições. Muito bom”, disse Edvaldo, que é advogado por profissão, e se apresentou, também, como pesquisador de cultura alimentar, com dois livros publicados sobre a cozinha ancestral ameríndia.

Caribé levou pratos como o ‘porco louco’, a R$ 30, um sanduíche recheado com carne de porco defumada; o ‘cupim pai d'égua’, a R$ 35, cupim defumado com purê de cabotiá (abóbora) e molho de limão e chicória; e ainda um prato com a ventrecha do pirarucu fresco na brasa com cuscuz de farinha d'água e feijão manteiguinha, a R$ 40.

"A gente não trouxe a carne em si, do churrasco, mas a gente trouxe uma linha nova que a gente está lançando agora, que é o TP 's Burger. Então a gente trouxe dois sanduíches criados para o festival, com blends da nossa região: uma cumbuca de queijo do Marajó, isso como um blend, e uma cebola caramelizada no tucupi preto. O outro era uma costela assada lentamente, no brioche de macaxeira também, com barbecue de cupuaçu. A aceitação foi incrível”.