Belém chega a 95% de taxa de ocupação hoteleira nos primeiros dias de COP 30

A realização da COP 30 está transformando Belém em um dos centros globais de atenção. Com a expectativa de receber mais de 50 mil visitantes durante a conferência climática, a capital paraense já registra impacto recorde na cadeia do turismo. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Pará (ABIH-PA), a taxa média de ocupação hoteleira na cidade chegou a 95%.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, avalia que os números refletem o sucesso do planejamento para a conferência. “Alcançar 95% de ocupação hoteleira, com uma oferta de leitos ampliada e diversificada, é a prova de um esforço conjunto. A COP 30 é um projeto de transformação que deixa um legado de infraestrutura, qualifica serviços e gera renda”, afirmou.

Belém reforça estrutura com navios-hotel e Vila COP

Para receber o grande número de visitantes, entre eles mais de 160 delegações internacionais, Belém ampliou sua capacidade de hospedagem para mais de 53 mil leitos. Além dos hotéis, a estrutura inclui imóveis de temporada e dois cruzeiros — MSC Seaview e Costa Diadema — que funcionam como hotéis flutuantes. A cidade também conta com a Vila COP, que oferece 405 suítes construídas especialmente para o evento.

O Ministério do Turismo também teve papel estratégico no suporte à estrutura de hospedagem. A Pasta atuou junto à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) para coibir preços abusivos e participou da negociação com a Organização das Nações Unidas (ONU), garantindo 2.500 quartos com diárias a partir de US$ 100 para as delegações oficiais.

Além disso, foram destinados R$ 322 milhões do Fundo Geral de Turismo (Novo Fungetur) para empreendimentos privados envolvidos na COP 30, com foco em hospedagem, obras e capital de giro.

Pontos turísticos e economia local também sentem efeitos

O impacto da conferência também é sentido em atrações turísticas e no comércio. Um exemplo é o Museu das Amazônias, recém-inaugurado, que já recebeu 50 mil visitantes no primeiro mês. Comerciantes e moradores relatam aumento no movimento nas ruas e benefícios diretos para a economia local.