No 1º dia da COP 30 em Belém, vídeo mostra 'gringos' se divertindo com chuva intensa

A chuva intensa que atingiu Belém na tarde desta segunda-feira (10), primeiro dia de atividades da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), causou alagamentos em diversos pontos da cidade, incluindo o Parque da Cidade, um dos espaços utilizados para programação do evento.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de estrangeiros rindo e aparentando bom humor mesmo diante da situação, ao menos para eles, inusitada! Com os pés submersos na água e dentro de um ônibus, os visitantes se divertem com o cenário causado pelo acúmulo de água.

Apesar da breve duração, o volume da chuva foi suficiente para provocar alagamentos em outras vias da cidade. Situações semelhantes são comuns em Belém, especialmente durante os chamados "torós da tarde", característicos do período chuvoso na capital paraense.

Registros de chuva também em outras áreas

No centro de imprensa do Parque da Cidade foi outra área afetada pelas chuvas. Parte dos pavilhões apresentou goteiras, e jornalistas e técnicos precisaram mudar de lugar.