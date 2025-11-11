Drinks com jambu viram sensação entre turistas na capital paraense durante a COP 30

Enquanto Belém recebe atenção internacional durante a realização da COP 30, dois drinks típicos da culinária amazônica estão conquistando turistas na capital paraense: a Tropicana e o Jambugin. As bebidas, oferecidas em um restaurante da capital paraense, unem ingredientes regionais com a peculiaridade da cachaça de jambu, famosa pelo leve efeito de dormência na boca.

A movimentação de visitantes no restaurante tem sido intensa. Muitos turistas que chegam à cidade em busca da experiência amazônica compartilham nas redes sociais as impressões sobre os sabores únicos dos drinks, especialmente a sensação provocada pelo jambu, planta tradicional do Pará.

Receitas misturam ingredientes tropicais e atraem atenção internacional

Segundo Mateus Ribeiro, gerente do Engenho, os dois coquetéis se tornaram símbolos da hospitalidade local. “A Tropicana e o Jambugin são refrescantes, tropicais e têm o DNA da Amazônia. A Jambucana, nossa cachaça de jambu, é o toque especial. Os turistas ficam encantados com o sabor e com a história que ela carrega”, explica.

Além do sabor, os drinks também despertam curiosidade por levar o jambu para além da culinária, agora como destaque na coquetelaria. Muitos visitantes têm a primeira experiência com a planta justamente nas bebidas oferecidas no restaurante.

Confira os ingredientes dos drinks Tropicana e Jambugin

Tropicana: cachaça de jambu e banana

60 g de limão-siciliano;

50 ml de Jambucana de banana;

40 g de açúcar;

8 pedras de gelo.

Modo de preparo: Misture todos os ingredientes em um copo de vidro, mexa bem e finalize com uma rodela de limão-siciliano.

Jambugin: a mistura perfeita de jambu e gin

50 ml de gin;

40 ml de Jambucana;

15 ml de limão;

40 g de açúcar;

Gelo;

Alecrim ou hortelã para finalizar.

Modo de preparo: Na taça de gin, adicione os ingredientes gradualmente, misture por 10 segundos e finalize com um ramo de alecrim ou hortelã.