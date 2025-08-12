Capa Jornal Amazônia
Prefeitura de Belém sobe 36% valor do quilômetro rodado em táxis

Na bandeira 1, o km rodado pula de R$ 2,96 para R$ 4,03; na bandeira 2, de R$ 3,56 para R$ 4,84

O Liberal
fonte

Decreto do reajuste da tarifa de táxis em Belém foi assinado pelo prefeito, com a presença do Sindicato dos Taxistas e de lideranças da categoria (O LIberal / Arquivo)

O prefeito de Belém, Igor Normando, anunciou nesta terça-feira (14) o reajuste de 36% nas tarifas do serviço de táxis na cidade, após 11 anos sem atualização no preço. O km rodado saiu de R$ 2,96 para R$ 4,03 na Bandeira 1; e de R$ 3,56 para R$ 4,84 na Bandeira 2.

"O objetivo é garantir melhores condições de trabalho para a categoria, possibilitar a renovação da frota e assegurar um transporte de qualidade para a população”, afirmou Igor Normando.

O decreto que oficializa o reajuste foi assinado pelo prefeito, em cerimônia realizada no Palácio Antônio Lemos, com a presença de representantes do Sindicato dos Taxistas de Belém e de lideranças da categoria.

De acordo com o prefeito, “há dez anos que a categoria almejava pela reparação histórica, e nós entendemos que esse era um momento importante de valorização. Sobretudo, de garantia de um transporte de qualidade, garantia para esses taxistas que têm família possam ter uma qualidade de vida melhor”, disse Normando.

'Correção quer manter serviço como alternativa de transporte eficiente’, diz secretário municipal

O titular da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), Luciano de Oliveira, reforçou que a correção "é decisiva para termos a renovação da frota, que tinha ficado para trás com o congelamento da tarifa”.

A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) informou que “o reajuste incidirá apenas sobre o valor por quilômetro rodado, que terá aumento de 36%, mantendo inalterado o valor da bandeirada inicial".

"O estudo técnico que embasou a decisão foi realizado pela Diretoria de Transporte da Segbel, utilizando a metodologia do Manual de Administração dos Serviços de Táxi da ANTP, e aprovado por unanimidade pelo Conselho Municipal de Transporte, em junho deste ano”, diz a nota enviada pela secretaria.

Para que a mudança seja aplicada de forma imediata e segura, o Sindicato dos Taxistas de Belém vai disponibilizar uma tabela de conversão que será utilizada até que todos os taxímetros sejam reprogramados.

Presidente do sindicato, Eliete Gonçalves celebrou a conquista. “Estamos contentes com o anúncio. Depois de tantos anos, finalmente vamos poder reestruturar nossa categoria e garantir um melhor sustento para nossas famílias”.

Repercussão do reajuste nas ruas de Belém

Na noite desta terça-feira (12), a reportagem foi às ruas ouvir taxistas e usuários do serviço. Cássia Brito, técnica de enfermagem disse pegar táxi esporadicamente, quando precisa fazer compras e sair com a avó, que é cadeirante. Sobre o reajuste da tarifa, ela opinou: “Vai ficar um pouco difícil para a gente. O aplicativo já melhora para gente porque é um pouco mais abaixo. Tipo, pedi agora o aplicativo, R$7,90, se fosse o táxi já ia ser R$ 13,00, R$ 14,00. E a gente mora aqui perto, entende”, disse Cássia.

A psicóloga Olívia Abreu afirmou: “Eu acho complicado o reajuste ainda mais hoje. O preço de tudo está aumentando, disparando. Às vezes, nós, que precisamos fazer compras, carregar muito peso, faço o uso do táxi, de vez em quando, como uma outra alternativa de transporte. E aí a gente fica de mãos atadas. É bem complicado”.

Taxista há 15 anos, Raimundo Viana Corrêa tem receio de o aumento afastar os clientes. “Se ele (o prefeito) aumentar e chamar a população, é uma boa, né? E se não chamar?”, comentou. Ele disse que a defasagem no preço não prejudica o serviço dele. “Não mesmo, continua do mesmo jeito Não adianta ele dar aumento e não ter a população. Eu acho que é melhor deixar como estar”.

Ao contrário de Raimundo Corrêa, Raimundo Assunção, que é taxista há 40 anos, está otimista com o novo valor. “Vai ajudar um pouquinho a gente, né? Com certeza ajuda, porque a gente está há mais de 11 anos sem aumento e está tudo caro, peça de carro, tudo. Agora o pessoal precisa entender, porque ainda tem os aplicativos. De qualquer forma, o aumento é bem-vindo, é nosso", destacou o trabalhador.

Palavras-chave

panorama

economia

reajuste táxis belém

tarifa de táxi
Economia
.
