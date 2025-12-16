Capa Jornal Amazônia
Salões de beleza de Belém registram aumento de até 35% na demanda no fim de ano

Além de faturar, a epóca festiva é vista como oportunidade de conquistar novos clientes

Gabi Gutierrez
fonte

A procura por serviços de manicure e pedicure crescem nas proximidades de Natal e Ano Novo (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Com a chegada das confraternizações de fim de ano, do Natal, do Réveillon e do período de férias, os salões de beleza de Belém registram um aumento significativo na procura por serviços. Dezembro é considerado um dos meses mais aquecidos para o setor, com crescimento médio de até 35% na demanda, impulsionado tanto por clientes frequentes quanto por consumidores ocasionais, que costumam buscar procedimentos apenas em datas especiais.

Segundo profissionais do segmento, o movimento começou a se intensificar já nas primeiras semanas do mês e tende a atingir o pico nos dias que antecedem as festas. Apesar disso, uma parcela considerável da clientela ainda deixa os agendamentos para a última hora, o que pressiona a agenda dos estabelecimentos.

Em um salão localizado no bairro de Nazaré, na capital paraense, a proprietária Danielle Zacca afirma que os horários para a semana do Natal e do Ano Novo já estão parcialmente ocupados. “Os agendamentos estão acontecendo, mas muita gente ainda deixa para muito em cima da hora. Neste momento, já temos cerca de 40% da agenda preenchida para essas semanas mais disputadas”, explica.

Estimativa semelhante é observada em outro salão, no bairro do Reduto. A proprietária Jéssica Hasegawa afirma que a demanda no mês de dezembro cresce entre 30% e 35% em comparação com os demais meses do ano.

Horário ampliado e reforço no atendimento

Para dar conta do aumento na procura, alguns salões adotaram estratégias como a ampliação do horário de funcionamento e a abertura em dias que normalmente não operam. “Nos dois últimos domingos de dezembro, vamos funcionar em horário especial, justamente para conseguir atender essa demanda maior”, destaca Danielle.

Segundo Jéssica, o atendimento também precisa ser estratégico neste período. “Esta é uma época em que as pessoas estão sempre com pressa e, não raro, estressadas. Por isso, reforçamos os cuidados com os clientes, para que eles saiam se sentindo melhor do que entraram”, afirma.

Manicure lidera procura no fim do ano

Entre os serviços mais procurados nos salões de beleza em Belém nesta época do ano, a manicure lidera a preferência das clientes, especialmente procedimentos considerados mais duradouros ou sofisticados. “A esmaltação em gel é o carro-chefe, seguida por cuidados com os pés, como serviços completos que incluem pedicure e tratamentos específicos”, explica Danielle.

No salão de Jéssica, o perfil de consumo é semelhante. Além de atender a demanda recorrente, dezembro também é visto como um período estratégico para conquistar novos públicos. “Clientes novas costumam surgir nessa época, porque há mulheres que só fazem as unhas em datas especiais”, revela.

Serviços antecipados e procura de última hora

De acordo com Jéssica, há uma diferença clara no comportamento das clientes conforme o tipo de serviço. “Procedimentos que duram mais tempo, como alisamentos, mechas, luzes e progressivas, costumam ser agendados com antecedência, principalmente no início do mês e durante a semana”, explica.

Já serviços com menor durabilidade, como escova, coloração, manicure, pedicure e depilação, ficam concentrados nas vésperas das confraternizações, do Natal e do Ano Novo.

Além das festas, o início das férias escolares e as viagens para praias e balneários também influenciam a alta na procura. Serviços como depilação, manicure, pedicure e podologia registram crescimento próximo ao Réveillon, especialmente entre clientes que planejam passar as festas em locais com piscina ou litoral.

 

Economia
.
