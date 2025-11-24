Capa Jornal Amazônia
Ministério da Pesca suspende 35 mil licenças de pescadores profissionais por fraude

Medida publicada no Diário Oficial da União vai entrar em vigor em 1º de dezembro

Interessados devem protocolar recurso por formulário digital para tentar reverter a suspensão (Enrico Marone / Rare Brasil)

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) suspendeu 35.750 licenças inscritas no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) por indício de fraude. A medida foi anunciada por meio da portaria nº 582/2025 publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira (21/11).

Já no primeiro artigo, a portaria observa que a suspensão das licenças está fundamentada em inciso do artigo 25 da Portaria nº 127/2023 do próprio Ministério da Pesca e Aquicultura, de agosto de 2023, que estabelece as normas, os critérios e os procedimentos administrativos para o Registro Geral da Atividade Pesqueira na categoria de Pescador.

De acordo com o ministério, os profissionais vão poder interpor recurso administrativo no prazo de até 30 dias corridos contados a partir da data de vigência da portaria, que entra em vigor na próxima segunda-feira, 1º de dezembro de 2025 .

O recurso deve ser protocolado por meio do protocolo digital disponível no endereço https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-documentos-junto-ao-ministerio-da-pesca-e-aquicultura. Para isso, é preciso anexar, obrigatoriamente, o Formulário de Requerimento disposto na portaria.

A análise do recurso administrativo será realizada pela Secretaria Nacional de Registro, do Ministério da Pesca, no prazo de até 60 dias, após o término do prazo para interposição de recursos. Essa análise, informa o órgão ministerial, vai considerar a justificativa e documentação apresentada pelo interessado e a documentação constante no Sistema PesqBrasil que subsidiou a emissão da licença.

O profissional que tiver o recurso deferido, terá a licença reativada; em caso de indeferimento, a licença será cancelada de forma definitiva. O ministério informa que vai notificar os interessados, que tiverem a licença indeferida, por meio do endereço do e-mail informado no formulário de requerimento, ficando vedada a apresentação de novo pedido de inscrição pelo prazo de seis meses, contado do efetivo cancelamento. 

O ministério também informa na portaria que vencidos os procedimentos e prazos previstos na citada portaria, o órgão vai publicar em seu site a relação final das Licenças canceladas. Conforme o Ministério da Pesca, neste ano de 2025, mais de 300 mil licenças de pescadores já foram canceladas por ausência de recadastramento obrigatório.

