Energia elétrica foi a vilã da inflação de 2025 e alimentos foram fator de alívio, diz IBGE

Apesar da trégua em dezembro, a energia elétrica residencial foi a maior vilã da inflação no ano de 2025. Por outro lado, os alimentos ajudaram a deter o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no ano, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A energia elétrica subiu 12,31% em 2025, subitem de maior impacto individual, uma contribuição de 0,48 ponto porcentual para a inflação de 4,26% registrada no ano.

"A energia elétrica pressionou o IPCA de 2025 por conta de bandeiras tarifárias, mas também por reajustes", lembrou Gonçalves.

Figuraram ainda no ranking de principais pressões sobre o IPCA de 2025:

cursos regulares (alta de 6,54% e impacto de 0,29 ponto porcentual),

plano de saúde (6,42% e 0,26 ponto porcentual),

aluguel residencial (6,06% e 0,22 ponto porcentual),

lanche (11,35% e 0,21 ponto porcentual),

produtos farmacêuticos (5,42% e 0,19 ponto porcentual),

refeição (4,97% e 0,18 ponto porcentual),

café moído (35,65% e 0,18 ponto porcentual),

higiene pessoal (4,23% e 0,17 ponto porcentual),

empregado doméstico (5,36% e 0,15 ponto porcentual),

condomínio (5,14% e 0,12 ponto porcentual),

taxa de água e esgoto (4,50% e 0,08 ponto porcentual).

Na direção oposta, os principais alívios na inflação de 2025 partiram de:

arroz (-26,56% e -0,20 ponto porcentual),

leite longa vida (-12,87% e -0,10 ponto porcentual),

aparelho telefônico (-6,27% e -0,05 ponto porcentual),

eletrodomésticos e equipamentos (-6,01% e -0,05 ponto porcentual),

seguro voluntário de veículo (-5,67% e -0,05 ponto porcentual),

automóvel usado (-2,26% e -0,04 ponto porcentual),

batata-inglesa (-13,65% e -0,03 ponto porcentual),

feijão-preto (-32,38% e -0,02 ponto porcentual),

azeite de oliva (-21,04% e -0,02 ponto porcentual),

alho (-15,88% e -0,02 ponto porcentual),

TV, som e informática (-3,73% e -0,02 ponto porcentual).

Alimentação

"Pelos números de 2025, a gente vê claramente a inflação sendo influenciada por alimentação. Os alimentos foram os que mais contribuíram para essa taxa contida. Alimentação realmente foi o principal fator para essa taxa menor do IPCA de 2025", declarou Gonçalves.

A alta de 2,95% no grupo Alimentação e Bebidas em 2025 foi a oitava mais branda desde a implementação do Plano Real, frisou Gonçalves.

Segundo ele, a safra agrícola recorde de 2025 contribuiu para os alimentos pesarem menos no bolso das famílias e, consequentemente, na inflação. A melhora nos preços também pode ser explicada pela desvalorização do dólar ante o real e por uma redução nos preços de commodities.