Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Energia elétrica foi a vilã da inflação de 2025 e alimentos foram fator de alívio, diz IBGE

Os alimentos ajudaram a deter o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no ano

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Apesar da trégua em dezembro, a energia elétrica residencial foi a maior vilã da inflação no ano de 2025. Por outro lado, os alimentos ajudaram a deter o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no ano, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A energia elétrica subiu 12,31% em 2025, subitem de maior impacto individual, uma contribuição de 0,48 ponto porcentual para a inflação de 4,26% registrada no ano.

"A energia elétrica pressionou o IPCA de 2025 por conta de bandeiras tarifárias, mas também por reajustes", lembrou Gonçalves.

Figuraram ainda no ranking de principais pressões sobre o IPCA de 2025:

  • cursos regulares (alta de 6,54% e impacto de 0,29 ponto porcentual),
  • plano de saúde (6,42% e 0,26 ponto porcentual),
  • aluguel residencial (6,06% e 0,22 ponto porcentual),
  • lanche (11,35% e 0,21 ponto porcentual),
  • produtos farmacêuticos (5,42% e 0,19 ponto porcentual),
  • refeição (4,97% e 0,18 ponto porcentual),
  • café moído (35,65% e 0,18 ponto porcentual),
  • higiene pessoal (4,23% e 0,17 ponto porcentual),
  • empregado doméstico (5,36% e 0,15 ponto porcentual),
  • condomínio (5,14% e 0,12 ponto porcentual),
  • taxa de água e esgoto (4,50% e 0,08 ponto porcentual).

Na direção oposta, os principais alívios na inflação de 2025 partiram de:

  • arroz (-26,56% e -0,20 ponto porcentual),
  • leite longa vida (-12,87% e -0,10 ponto porcentual),
  • aparelho telefônico (-6,27% e -0,05 ponto porcentual),
  • eletrodomésticos e equipamentos (-6,01% e -0,05 ponto porcentual),
  • seguro voluntário de veículo (-5,67% e -0,05 ponto porcentual),
  • automóvel usado (-2,26% e -0,04 ponto porcentual),
  • batata-inglesa (-13,65% e -0,03 ponto porcentual),
  • feijão-preto (-32,38% e -0,02 ponto porcentual),
  • azeite de oliva (-21,04% e -0,02 ponto porcentual),
  • alho (-15,88% e -0,02 ponto porcentual),
  • TV, som e informática (-3,73% e -0,02 ponto porcentual).

Alimentação

"Pelos números de 2025, a gente vê claramente a inflação sendo influenciada por alimentação. Os alimentos foram os que mais contribuíram para essa taxa contida. Alimentação realmente foi o principal fator para essa taxa menor do IPCA de 2025", declarou Gonçalves.

A alta de 2,95% no grupo Alimentação e Bebidas em 2025 foi a oitava mais branda desde a implementação do Plano Real, frisou Gonçalves.

Segundo ele, a safra agrícola recorde de 2025 contribuiu para os alimentos pesarem menos no bolso das famílias e, consequentemente, na inflação. A melhora nos preços também pode ser explicada pela desvalorização do dólar ante o real e por uma redução nos preços de commodities.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IBGE/IPCA/DEZEMBRO/GRUPOS/2025/ITENS
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

MERCADO FINANCEIRO

União passa a deter 91% das ações do Banco da Amazônia

Governo federal recebeu 10,4 milhões de papéis que pertenciam a fundo gerido pela Caixa Econômica

10.01.26 14h30

ÓCULOS EM BELÉM

Boom de óticas em Belém amplia oferta e exige atenção do consumidor na hora da compra

Em diferentes bairros da capital, o consumidor encontra hoje uma ampla gama de opções de lentes, armações, tecnologias e faixas de preço

10.01.26 7h00

Economia

No Pará, Pix é a forma de pagamento favorita dos pequenos negócios

Em 10 operações de venda, quase sete são feitas com Pix, número supera média nacional

09.01.26 20h23

interesse

Trump: EUA serão um dos principais beneficiários do petróleo da Venezuela

De acordo com o presidente norte-americano, a Casa Branca está "se dando bem com as pessoas que estão administrando a Venezuela" desde a deposição de Nicolás Maduro

09.01.26 17h48

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Oportunidades de emprego

Em Belém, Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação abre seleção para área administrativa

Inscrições online podem ser feitas até sexta-feira (9)

06.01.26 20h44

ATENÇÃO, MOTORISTAS

Pagamento antecipado do IPVA 2026 no Pará começa nesta terça-feira (6)

Prazo para quitar o imposto com desconto varia conforme o final da placa; pagamento pode ser à vista ou parcelado

05.01.26 13h13

Cobrança

IPTU 2026 em Belém: veja as regras, prazos e formas de pagamento

Mudanças já estão em vigor em todo o município, conforme divulgado no Diário Oficial

06.01.26 16h43

NOVA LEI

Nova lei do INSS proíbe descontos indevidos e exige biometria para empréstimos consignados

Regras tornam o benefício mais protegido, mas exigem mais atenção e acesso aos canais digitais, sobretudo no interior do Pará

08.01.26 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda