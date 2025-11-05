Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Belém ganha Casa Sesi Indústria Criativa, novo polo de inovação e arte amazônica

Espaço da Fiepa vai integrar integrar o Brazilian Industry Hub durante a COP30

O Liberal
fonte

Em Belém, a Casa Sesi Indústria Criativa já está aberta e funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, na avenida Braz de Aguiar (Foto: Divulgação / Fiepa)

A Federação das Indústrias do Pará (Fiepa) vai inaugurar oficialmente, no domingo (9), a Casa Sesi Indústria Criativa, um espaço pensado para ser um novo ponto de inovação, conexão e criatividade, reforçando o protagonismo da indústria paraense no contexto da COP30 (30ª Conferência Mundial sobre Mudanças do Clima), que começa em Belém, na segunda-feira (10) até dia 21.

A Casa Sesi vai funcionar num sobrado histórico no estilo Belle Époque, na avenida Brás de Aguiar, no bairro de Nazaré. O prédio vai ter o Brazilian Industry Hub, ambiente de diálogo e colaboração criado pelo setor industrial brasileiro para discutir caminhos de desenvolvimento sustentável e inovação. A iniciativa se insere na estratégia do Sistema Fiepa e Sesi Pará, para posicionar o estado como vitrine de soluções criativas com base na biodiversidade e na cultura local.

Na inauguração, no domingo, será aberta a exposição imersiva “Im-PARÁ-veis: um século de criatividade amazônica”, da artista visual Roberta Carvalho. Ela celebra a inventividade e o talento da Amazônia para o Brasil e o mundo. O espaço se propõe a ser um laboratório de ideias, e como um dos espaços integrantes do Brazilian Industry Hub, ponto de convergência da indústria nacional durante a COP30.

O projeto é resultado da parceria entre o Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Sistema Fiepa), por meio do Serviço Social da Indústria (Sesi), com apoio do Conselho Nacional do SESI e da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Presidente do Sistema Fiepa e diretor regional do Sesi Pará, Alex Carvalho informou que durante a COP 30 “a Casa terá uma programação intensa de debates, exposições e encontros. Eventos do Brazilian Industry Hub também serão promovidos, tornando a Casa um espaço de diálogo promovido pela CNI e pela Fiepa”, destacou ele.

A intenção é reunir lideranças nacionais e internacionais da indústria para discutir temas como clima, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico. “Será um grande momento para mostrar que a indústria brasileira e amazônica está conectada à bioeconomia, à inovação e aos desafios do futuro”, destacou Alex Carvalho.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

imposto de renda

Entenda o que muda na prática com a isenção do IR

O Senado aprovou nesta quarta-feira, 5, por unanimidade, o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR)

05.11.25 22h13

IMPOSTO DE RENDA

Lula comemora aprovação da isenção do IR: É justiça tributária

O Projeto de Lei que estabelece o fim do pagamento de Imposto de Renda (IR) para mais de 10 milhões de brasileiros que ganham até R$ 5 mil

05.11.25 20h53

EMPREENDEDORISMO

Primeira edição do Lib Talks debate oportunidades e desafios de empreender na Amazônia

O debate reuniu especialistas e empreendedores para discutir o potencial econômico da região, os desafios de quem decide investir no território amazônico e as oportunidades que surgem a partir da inovação e da sustentabilidade

05.11.25 20h33

Economia

Belém ganha Casa Sesi Indústria Criativa, novo polo de inovação e arte amazônica

Espaço da Fiepa vai integrar integrar o Brazilian Industry Hub durante a COP30

05.11.25 20h16

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

mobilidade

Estudo do BNDES e Ministério das Cidades prevê R$ 1,4 bilhão para ampliar sistema de BRT em Belém

Estudo nacional define três novos projetos de transporte coletivo de média e alta capacidade na capital paraense

29.10.25 13h32

INVESTIMENTOS NO PARÁ

Pará é o terceiro estado que mais investiu no Brasil entre janeiro e agosto de 2025

Investimentos no Pará impulsionam áreas de transporte, saneamento, educação e saúde, destacando-se como um dos principais estados do Brasil neste ano.

29.10.25 18h33

carros

Pará amplia incentivos para veículos elétricos e motocicletas de baixa cilindrada

A nova legislação também estende benefícios a motocicletas e motonetas de até 200 cilindradas

29.10.25 14h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda