Bolsonaro faz nova cirurgia para tratar soluços

O ex-presidente passa por outro procedimento nessa segunda-feira (29)

Lívia Ximenes
fonte

O ex-presidente Jair Bolsonaro sofre com crises de soluços há nove meses, segundo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro é submetido a novo procedimento para tratar a crise de soluços, nessa segunda-feira (29), em Brasília, Distrito Federal. No último sábado (27), Bolsonaro realizou uma cirurgia para bloqueio do nervo frênico, direcionada apenas ao lado direito. Com a nova operação, o anestésico é para o lado esquerdo.

O nervo frênico é responsável pelo controle do diafragma, músculo que provoca os soluços. Com o bloqueio por meio de anestésicos, o nervo para temporariamente as atividades, objetivando acabar com as crises. Segundo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, em publicação feita no sábado (27), o ex-presidente enfrenta o problema há nove meses.

Bolsonaro está no Hospital DF Star desde a última quarta-feira (24), quando realizou uma cirurgia para retirada de uma hérnia inguinal bilateral. Em boletim médico divulgado nesse domingo (28), o ex-presidente teve uma “nova crise de soluços, apesar do procedimento realizado, além de elevação da pressão arterial”, mas estava estável.

.
