Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Retrospectiva 2025: relembre os artistas internacionais que passaram por Belém

Celebridades do mundo todo marcaram presença na capital paraense durante grandes eventos

Hannah Franco
fonte

Belém recebeu celebridades internacionais em 2025: Veja quem passou pela capital paraense. (Reprodução/Redes Sociais)

Quem diria que Belém viveria um "surto coletivo" em 2025? A capital paraense foi palco de grandes eventos, como a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o Global Citizen Festival e o Amazônia Live. Com tanta visibilidade, a cidade também recebeu a visita de diversas celebridades internacionais.

Confira a seguir os artistas internacionais que passaram por Belém ao longo do ano.

VEJA MAIS

image ‘Amo o povo do Pará de um jeito’, declara Luciano Huck após COP 30 e turismo em Belém
Visita incluiu agenda com autoridades, ida à ópera e jantar com artistas e chef paraense

image Regina Casé celebra estadia em Belém e elogia energia da cidade às vésperas da COP 30
A apresentadora visitou o Mercado do Ver-o-Peso, se encontrou com amigos e elogiou a recepção do público paraense

Shawn Mendes

image Shawn Mendes aprovetou seu primeiro dia de COP30 de chinelo e camiseta amarela (Reprodução)

Todo mundo já sabe que o Shawn Mendes está quase morando no Brasil, mas em 2025 ele fez uma visita especial em Belém, onde participou brevemente da COP 30.

O astro canadense chegou em novembro e, além de se envolver em discussões sobre sustentabilidade, ainda teve tempo para jantar em um restaurante local e atender os fãs paraenses. A visita incluiu um encontro com o cacique Raoni Metuktire, do povo kayapó, e uma tentativa de passar pela Blue Zone da COP, que não deu certo por uma demora na liberação de seu credenciamento.

Alfonso Herrera

image O ex-RBD foi muito tietado por fãs na COP 30. (Paula Ferreira/ Estadão)

O ator mexicano Alfonso Herrera, conhecido por seu papel na banda RBD e na novela Rebelde, também foi uma das figuras internacionais a marcar presença na COP 30. Desde 2020, Herrera ocupa o cargo de Embaixador da Boa Vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), e sua participação na conferência teve como foco a promoção de causas relacionadas aos refugiados e à proteção de populações vulneráveis.

Durante sua passagem por Belém, o ator aproveitou a oportunidade para explorar a gastronomia local e conhecer as comunidades da cidade. Embora sua visita tenha sido pautada por compromissos políticos, a presença de Herrera em Belém deixou os fãs muito felizes.

Mariah Carey

image Mesmo com a agenda cheia, Mariah Carey atendeu fãs na portal do hotel em Belém. (Instagram/@camillyc.viana)

Um dos grandes rolês aleatórios deste ano foi ter Mariah Carey cantando no meio do Rio Guamá. A diva pop foi a principal atração do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre em setembro. Ela não teve muito tempo para explorar a cidade, mas não deixou de atender a quem estava esperando por ela na porta do hotel.

O evento foi parte do projeto Amazônia Para Sempre e teve como objetivo antecipar a COP 30.

Chris Martin, do Coldplay

image O vocalista do Coldplay entregou uma performance inesquecível no palco do Mangueirão, (Thiago Gomes/OLiberal)

Quem imaginaria ver Chris Martin, vocalista do Coldplay, andando de bicicleta pelo bairro do Jurunas em plena madrugada? Pois foi exatamente isso que aconteceu em 2025. Antes de se apresentar no Global Citizen Festival: Amazônia, no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão), o cantor se mostrou surpreendentemente à vontade e aproveitou para explorar a cidade, sem se incomodar com a presença dos fãs que logo o reconheceram.

O cantor não apenas se apresentou no festival, mas também fez questão de interagir com os fãs paraenses pelas ruas de Belém. 

Ding Yuxi

image O ator chinês, estrela de C-dramas como Intense Love, marcou presença na COP 30. (Instagram/@dingyuxi_fanclub_tw)

Uma das presenças mais inesperadas em Belém foi a do ator chinês Ding Yuxi, que participou da COP 30. Com o nome verdadeiro Ding Zhoujie, o artista foi convidado para representar a juventude chinesa no evento.

Ding Yuxi, conhecido por seu papel em C-dramas de grande sucesso, como Intense Love (2020), participou das discussões ambientais no "Pavilhão da China" e atraiu dezenas de fãs, especialmente chineses, que estavam na cidade para o evento.

Charlie Puth

image No Mangueirão, Charlie Puth destaca importância da Amazônia durante o Global Citizen Festival (Thiago Gomes/OLiberal)

O cantor e compositor norte-americano Charlie Puth também deixou sua marca em Belém em 2025. Ele também foi uma das atrações do Global Citizen Festival: Amazônia, e sua apresentação no Mangueirão foi um dos momentos mais esperados do evento.

Com hits como We Don’t Talk Anymore e See You Again, Charlie encantou o público e, apesar de sua passagem curta pela cidade, a performance foi suficiente para se consolidar como um dos artistas mais aclamados do festival.

ACE, do VAV

image ACE explorou os pontos turísticos durante sua visita à capital paraense. (Instagram/@ace.vav)

O K-pop também fez parte dessa invasão de celebridades internacionais. O cantor ACE, integrante do grupo VAV, esteve em Belém durante sua 2025 Fanmeeting Tour no Brasil.

O artista sul-coreano, conhecido por seu nome verdadeiro Jang Woo Young, fez questão de mostrar que aprovou a culinária local e até postou em suas redes sociais um vídeo em que experimentava vatapá e um carrossel de fotos passeando pela Estação das Docas.

NTX

image NTX fez a alegria dos fãs em Belém com uma performance no Srta. Kim Festival (Instagram/ntx_official)

Outro fenômeno do K-pop que esteve em Belém foi o grupo NTX. Composto por Hyeongjin, Yunhyeok, Jaemin, Changhun, Hojun, Eunho, Seungwon e Rawhyun, o grupo participou do Srta. Kim Festival – Fan Event Social e trouxe uma performance energética que conquistou os fãs paraenses.

A presença do grupo em Belém gerou grande comoção no aeroporto, onde dezenas de fãs aguardavam ansiosos para ver os ídolos de perto. O show, que não fazia parte da turnê oficial, foi especialmente emotivo, já que foi dedicado a uma fã que faleceu precocemente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

retrospectiva 2025

cop 30

global citzen

celebridades

belém
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Joelma é atração principal do aniversário de 34 anos de Novo Repartimento

Evento gratuito reúne artistas da terra, shows nacionais e ações sociais nesta sexta (19)

19.12.25 18h13

REVITALIZAÇÃO

Escadaria do Mirante de São Benedito recebe pintura artística com símbolos da festividade

O resultado foi compartilhado nas redes sociais no prefeito na última quinta-feira (19)

19.12.25 17h10

SAÚDE E PAGODE

Corrida ‘No Pace do Amor’ une esporte, pagode e pôr do sol na Cidade Velha

O bloco Amor de Carnaval e a ChipBelém realizam corrida de 5 km com percurso no Portal da Amazônia e shows de pagode no NaBêra

19.12.25 10h37

SUCESSO

Zaynara lança remix de música com a presença de influenciadores paraenses

Música chega com visualizer inédito com participações também de bailarinos e tem balada de Belém como cenário

19.12.25 9h13

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Ator Raul Gazolla revela que filha sustentou a família com conteúdo erótico durante a pandemia

Raul afirmou não ver problema na exposição pública do tema sobre a filha e não se importa com críticas

19.12.25 10h21

espetáculo

Especial de Natal de Manu Bahtidão emociona público no Theatro da Paz; VÍDEO

A cantora apresenta espetáculo inédito com sucessos da carreira, convidados especiais e decoração temática no Theatro da Paz

20.12.25 0h03

SURTO COLETIVO?

Retrospectiva 2025: relembre os artistas internacionais que passaram por Belém

Celebridades do mundo todo marcaram presença na capital paraense durante grandes eventos

19.12.25 22h50

Novela turca

Conheça cinco novelas turcas censuradas que foram modificadas ou canceladas

A Turquia vive sob um governo de direita desde que Recep Tayyip Erdogan assumiu o poder em 2003

25.04.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda