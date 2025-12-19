Retrospectiva 2025: relembre os artistas internacionais que passaram por Belém

Quem diria que Belém viveria um "surto coletivo" em 2025? A capital paraense foi palco de grandes eventos, como a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o Global Citizen Festival e o Amazônia Live. Com tanta visibilidade, a cidade também recebeu a visita de diversas celebridades internacionais.

Confira a seguir os artistas internacionais que passaram por Belém ao longo do ano.

Shawn Mendes

Shawn Mendes aprovetou seu primeiro dia de COP30 de chinelo e camiseta amarela (Reprodução)

Todo mundo já sabe que o Shawn Mendes está quase morando no Brasil, mas em 2025 ele fez uma visita especial em Belém, onde participou brevemente da COP 30.

O astro canadense chegou em novembro e, além de se envolver em discussões sobre sustentabilidade, ainda teve tempo para jantar em um restaurante local e atender os fãs paraenses. A visita incluiu um encontro com o cacique Raoni Metuktire, do povo kayapó, e uma tentativa de passar pela Blue Zone da COP, que não deu certo por uma demora na liberação de seu credenciamento.

Alfonso Herrera

O ex-RBD foi muito tietado por fãs na COP 30. (Paula Ferreira/ Estadão)

O ator mexicano Alfonso Herrera, conhecido por seu papel na banda RBD e na novela Rebelde, também foi uma das figuras internacionais a marcar presença na COP 30. Desde 2020, Herrera ocupa o cargo de Embaixador da Boa Vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), e sua participação na conferência teve como foco a promoção de causas relacionadas aos refugiados e à proteção de populações vulneráveis.

Durante sua passagem por Belém, o ator aproveitou a oportunidade para explorar a gastronomia local e conhecer as comunidades da cidade. Embora sua visita tenha sido pautada por compromissos políticos, a presença de Herrera em Belém deixou os fãs muito felizes.

Mariah Carey

Mesmo com a agenda cheia, Mariah Carey atendeu fãs na portal do hotel em Belém. (Instagram/@camillyc.viana)

Um dos grandes rolês aleatórios deste ano foi ter Mariah Carey cantando no meio do Rio Guamá. A diva pop foi a principal atração do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre em setembro. Ela não teve muito tempo para explorar a cidade, mas não deixou de atender a quem estava esperando por ela na porta do hotel.

O evento foi parte do projeto Amazônia Para Sempre e teve como objetivo antecipar a COP 30.

Chris Martin, do Coldplay

O vocalista do Coldplay entregou uma performance inesquecível no palco do Mangueirão, (Thiago Gomes/OLiberal)

Quem imaginaria ver Chris Martin, vocalista do Coldplay, andando de bicicleta pelo bairro do Jurunas em plena madrugada? Pois foi exatamente isso que aconteceu em 2025. Antes de se apresentar no Global Citizen Festival: Amazônia, no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão), o cantor se mostrou surpreendentemente à vontade e aproveitou para explorar a cidade, sem se incomodar com a presença dos fãs que logo o reconheceram.

O cantor não apenas se apresentou no festival, mas também fez questão de interagir com os fãs paraenses pelas ruas de Belém.

Ding Yuxi

O ator chinês, estrela de C-dramas como Intense Love, marcou presença na COP 30. (Instagram/@dingyuxi_fanclub_tw)

Uma das presenças mais inesperadas em Belém foi a do ator chinês Ding Yuxi, que participou da COP 30. Com o nome verdadeiro Ding Zhoujie, o artista foi convidado para representar a juventude chinesa no evento.

Ding Yuxi, conhecido por seu papel em C-dramas de grande sucesso, como Intense Love (2020), participou das discussões ambientais no "Pavilhão da China" e atraiu dezenas de fãs, especialmente chineses, que estavam na cidade para o evento.

Charlie Puth

No Mangueirão, Charlie Puth destaca importância da Amazônia durante o Global Citizen Festival (Thiago Gomes/OLiberal)

O cantor e compositor norte-americano Charlie Puth também deixou sua marca em Belém em 2025. Ele também foi uma das atrações do Global Citizen Festival: Amazônia, e sua apresentação no Mangueirão foi um dos momentos mais esperados do evento.

Com hits como We Don’t Talk Anymore e See You Again, Charlie encantou o público e, apesar de sua passagem curta pela cidade, a performance foi suficiente para se consolidar como um dos artistas mais aclamados do festival.

ACE, do VAV

ACE explorou os pontos turísticos durante sua visita à capital paraense. (Instagram/@ace.vav)

O K-pop também fez parte dessa invasão de celebridades internacionais. O cantor ACE, integrante do grupo VAV, esteve em Belém durante sua 2025 Fanmeeting Tour no Brasil.

O artista sul-coreano, conhecido por seu nome verdadeiro Jang Woo Young, fez questão de mostrar que aprovou a culinária local e até postou em suas redes sociais um vídeo em que experimentava vatapá e um carrossel de fotos passeando pela Estação das Docas.

NTX

NTX fez a alegria dos fãs em Belém com uma performance no Srta. Kim Festival (Instagram/ntx_official)

Outro fenômeno do K-pop que esteve em Belém foi o grupo NTX. Composto por Hyeongjin, Yunhyeok, Jaemin, Changhun, Hojun, Eunho, Seungwon e Rawhyun, o grupo participou do Srta. Kim Festival – Fan Event Social e trouxe uma performance energética que conquistou os fãs paraenses.

A presença do grupo em Belém gerou grande comoção no aeroporto, onde dezenas de fãs aguardavam ansiosos para ver os ídolos de perto. O show, que não fazia parte da turnê oficial, foi especialmente emotivo, já que foi dedicado a uma fã que faleceu precocemente.