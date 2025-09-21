Com Ivete Sangalo, Amazônia Live une música e consciência ambiental em noite histórica no Mangueirão

Com uma programação diversa e um público estimado em 45 mil pessoas, o Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão foi palco, no último sábado (20/9), do espetáculo “Grande Encontro por um Mundo Melhor”, que reuniu nomes de peso da música nacional e regional: Ivete Sangalo, Viviane Batidão, o projeto Lambateria Baile Show, com participações de Lia Sophia, Carol Pedroso e Banda Warilou, além da Orquestra Jovem Vale Música, com a cantora Gigi Furtado.

O festival integra o projeto Amazônia Live – Hoje e Sempre, uma iniciativa dos festivais Rock in Rio e The Town, com patrocínio da Vale. Gratuito, o evento fez parte da programação cultural de preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada na capital paraense, e teve como objetivo unir música, valorização da cultura amazônica e consciência ambiental.

A noite começou com a apresentação da Orquestra Jovem Vale Música, que emocionou o público ao se apresentar ao lado da cantora Gigi Furtado, revelando a potência dos talentos formados em projetos sociais de educação musical. Logo após, o palco foi tomado pelo ritmo envolvente do Lambateria Baile Show, projeto do músico Félix Robatto, que levou ao Mangueirão um verdadeiro passeio pelos ritmos da Amazônia, como guitarrada, lambada e carimbó. O show contou com participações especiais de Lia Sophia, Carol Pedroso e Banda Warilou.

Durante coletiva de imprensa, Félix destacou a diversidade do grupo: “Não tem essa de etarismo, não. Temos homens, mulheres, e também temos uma mulher indígena no palco, a Carol Pedroso, de Alter do Chão. O recorte está muito legal”, afirmou o artista paraense, ao celebrar a pluralidade que marcou a noite.

Na sequência, a cantora Viviane Batidão incendiou o público com um show vibrante, repleto de efeitos visuais e hits. Acompanhada das cantoras Gaby Amarantos e Suanny Batidão, Viviane protagonizou um dos momentos mais energéticos do evento. “É um momento de colheita. A gente está na estrada há muito tempo, esperando essa valorização da nossa cultura e da nossa região. Agora é hora de retribuir com arte e resistência”, declarou após o show.

Viviane também adiantou novidades ao público: “A gente está lançando agora em novembro o restante no álbum todo. A galera está pedindo muito”.

A noite foi marcada ainda por um espetáculo tecnológico com show de drones, que encantou o público ao formar figuras da Amazônia, como a garça, o urubu, o pirarucu, a arara-azul, a vitória-régia e até cenas de ribeirinhos em movimento.

Encerrando a programação, a cantora Ivete Sangalo subiu ao palco com carisma de sobra e um repertório recheado de sucessos como “Abalou”, “Tempo de Alegria”, “Macetando” e “Dalila”, transformando o Mangueirão em uma autêntica micareta. A artista baiana não poupou declarações de carinho ao público paraense e relembrou momentos marcantes de sua trajetória no estado.

“Belém do Pará, muito obrigada por essa energia, esse calor, essa coisa boa. Toda vez que eu piso aqui, eu lembro do nosso Paráfolia, das nossas farras, dos nossos shows, da maneira como vocês me recebem há muitos anos. Esse Norte do país é o coração da gente mesmo”, declarou, sendo ovacionada pela multidão.

Ivete fez questão de homenagear a música local, cantando “Voando pro Pará”, sucesso de Joelma, e arrancou risadas ao brincar com o público: “Faz de conta que eu sou um bombom de cupuaçu e vocês vão me morder todinha!”. Em outro momento, incentivou brincadeiras típicas da micareta, como “rodinha punk” e trenzinhos entre os fãs, que responderam com entusiasmo. “Não dá para demorar tanto para voltar aqui. Vocês são demais!”, afirmou Ivete, emocionada ao ver o estádio dançando e pulando com ela.