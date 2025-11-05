Exposição inédita une ciência, arte e tecnologia em uma jornada sensorial com entrada gratuita

A exposição “Mudamos o Clima, Agora o Clima Muda Tudo” é inaugurada em Belém esta semana. Realizada pelo Projeto Coral Vivo, em parceria com as Redes Biomar e REDAGUA, o espaço convida o público a ver, ouvir, tocar e sentir os efeitos da crise climática e a imaginar caminhos para enfrentá-la.

Com entrada gratuita e sem limite de faixa etária, a exposição propõe uma imersão que desperta todos os sentidos com divisão em módulos. No Terra, é possível ver imagens em grande formato, vídeos e projeções explicam conceitos como efeito estufa e aquecimento global, enquanto frases de impacto e iluminação cenográfica preparam o visitante para a jornada.

No Módulo Crise Climática, as instalações interativas e esculturas mostram as causas e consequências da emergência climática, desmatamento, consumo, emissões, em contraste com soluções possíveis.

O público mergulha no universo dos recifes de coral no Módulo Oceano, com aquários-esculturas, superfícies táteis, vídeos subaquáticos e óculos de realidade virtual que simulam corais saudáveis, em desequilíbrio e branqueados.

Já no Módulo Ação e Esperança, o mapa-múndi é coberto por musgo vivo e uma estufa com 500 mudas nativas convidam o visitante à ação e ao compromisso com o futuro.

A “Mudamos o Clima, Agora o Clima Muda Tudo” tem mais de 150 m² de instalações sensoriais, unindo une arte, ciência e tecnologia para transformar dados complexos sobre o clima em uma jornada envolvente e educativa. São vídeos, esculturas, experiências imersivas em realidade virtual, painéis interativos e até uma estufa viva com mudas nativas, tudo pensado para crianças, jovens, adultos e idosos.

A sessão tem duração de 45 minutos e fica noP4 - praça de alimentação do Boulevard Shopping Belém.

A exposição, que fica aberta até 30 de novembro, tem patrocínio da Petrobras, através do Programa Petrobras Socioambiental, a direção de arte, expografia e comunicação visual ficaram a cargo do Estúdio Bijari. A curadoria da exposição foi realizada em parceria entre o Instituto Coral Vivo e representantes do Departamento de Oceano e Gestão Costeira (DOCEANO/MMA), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE/MCTI), do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO/USP), da Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI/UERJ), do Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca da Amazônia (NEAP/UFPA) e do Instituto Meros do Brasil.

“Estamos muito felizes em lançar essa exposição imersiva em Belém, especialmente durante a COP30, um momento tão importante para as discussões sobre o futuro do nosso planeta. O Projeto Coral Vivo, que há quase 20 anos atua na conservação dos recifes de coral, sabe que o que acontece no oceano muitas vezes é invisível para a maior parte das pessoas. Os corais ficam lá, submersos, e sua importância e fragilidade nem sempre são percebidas. Por isso, queremos que essa exposição mostre que todos podem fazer a diferença na proteção desses ecossistemas vitais. Ao trazer a ciência para perto do público, de forma sensorial e emocionante, queremos inspirar a ação coletiva para preservar os corais e o nosso planeta.”, conta Flávia Guebert, Diretora do Projeto Coral Vivo.

Agende-se

Data: até 30 de novembro

Hora: de 10h às 19h30

Local: P4 - praça de alimentação do Boulevard Shopping Belém – Av. Visconde de Souza Franco, 776 – Reduto