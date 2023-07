O que é ser 'Mandrake'? Entenda a gíria, origem e como utilizá-las nas redes sociais

É muito provável que já ouviu falar o termo "Mandrake" ou "Mandraka". Trata-se de um gíria muito comum na região sudeste, em específico em São Paulo, e se popularizou por meio das redes sociais, durante a pandemia de covid-19. A palavra é comum no vocabulário de jovens e nas letras de música, presente no funk e no rap. Mas afinal, o que é ser "Mandrake"?

VEJA MAIS

O que é ser 'Mandrake' ou 'mandraca'?

o termo "Mandrake" ou "Mandraka" - para o público feminino- é usado para as pessoas que são legais, com estilo marcante, que atrai a atenção ao seu redor e donas de si. A comunidade tem algumas particularidades, como:

- Uso de óculos de sol espelhados e coloridos;

- Risquinhos na sobrancelha;

- Uso de colares de prata ou ouro;

- Cabelos escuros e lisos para as garotas;

- Sobrancelhas bem delineadas;

- Piercings e tatuagens;

- Correntes e roupas de marca.

Para os rapazes, os elementos são semelhantes, com uma diferença no corte de cabelo: raspado nas laterais e descolorido.

Qual a origem do termo Mandrake?

O termo Mandrake tem origem do inglês com a planta "mandrágora", que tem características afrodisíacas e alucinógenas, angústias e narcóticos. Mas foi por meio do Tik Tok que esse termo ganhou popularidade, alcançando a esfera da moda, música e até mesmo influenciando o estilo de vida daqueles que se autodenominam.

Os youtubers também aproveitaram o aumento da popularidade da gíria para transformá-la em tema de vídeos.

Influenciadores de beleza seguem tutoriais em que se transformam em "mandrakas" maquiagem usando e acessórios característicos.