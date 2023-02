Gaby Amarantos faz declaração inusitada ao marido: ‘Batedor de meu xarque’

Quem acompanha a carreira de Gaby Amarantos sabe que, embora a cantora tenha atingido reconhecimento nacional, ela não abandona o vocabulário paraense, especialmente da periferia de Belém, e está sempre promovendo e exaltando suas raízes. Em postagem recente, a técnica do The Voice Brasil fez uma declaração inusitada ao marido, o cineasta inglês Gareth Jones, com referência ao órgão genital feminino, usando uma gíria que já foi até tema de brega.

“Mais um carnaval com meu amor, batedor de meu xarque”, escreveu a ex-moradora do bairro do Jurunas na legenda da foto em que aparece junto ao amado na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Na linguagem popular, o "xarque" é o órgão genital feminino e o “batedor” é aquele com quem se mantém relações sexuais.

A publicação fez sucesso entre os fãs da artista, que embarcaram na brincadeira. “A legenda. Só quem é paraense, sabe”, disse um internauta. “Égua, mana, adorei esse casal: Bacaba com Xarque”, escreveu outro paraense no Twitter. “Meta de relacionamento”, comentou um fã. “Um sortudo é um sortudo, né mores?”, disse outra sobre o casal, que já está junto há oito anos.