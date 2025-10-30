Exposição 'Amazônia: Confidencial', de Alessandro Falco, inaugura nesta quinta-feira (30) em Belém

A exposição "Amazônia: Confidencial", primeira mostra individual do fotógrafo Alessandro Falco, no Brasil, estreia nesta quinta-feira, 30 de outubro, às 18h, na Galeria Kamara Kó (Frutuoso Guimarães, 611), em Belém. A exposição é fruto de uma trajetória profissional e pessoal de pesquisa visual na Amazônia.

Reunindo 38 fotografias produzidas entre 2018 e 2025 em diferentes regiões da Amazônia, o trabalho nasce de anos de viagens realizadas para algumas das principais revistas internacionais.

"As imagens revelam um olhar íntimo e político sobre o território, onde o cotidiano e o extraordinário se cruzam, expondo as contradições da Amazônia contemporânea", afirma a divulgação da mostra.