Exposição convida o público de Marabá para imersão na arte e ancestralidade indígena

Com obras de Woshington Guajajara e de artistas convidados, mostra explora a complexidade da arte visual indígena

Tay Marquioro
fonte

Além da exposição, o evento oferecerá pintura corporal com grafismos indígenas (Reprodução/Redes Sociais)

Nesse sábado (01/11), o espaço Casa Nativa, em Marabá, sudeste do Estado, realiza uma tarde cultural enriquecedora, dedicada à valorização e celebração da produção artística indígena. A programação tem entrada gratuita e promete ser um panorama da diversidade e da potência da expressão nativa dos povos originários da Amazônia.

O ponto alto do evento será a exposição de arte que contará com obras de Woshington Guajajara e de artistas convidados. Na oportunidade, o público terá a chance de apreciar o talento e a complexidade da arte visual indígena.

Além da mostra, o evento oferecerá uma vivência de pintura corporal com grafismos indígenas, uma oportunidade para o público se conectar com essa tradição ancestral de forma prática e marcar na pele o encontro com suas raízes.

Serviço:

O quê: Tarde Cultural na Casa Nativa: Celebração da Arte e Ancestralidade Indígena.
Quando: 1º de novembro, a partir das 18 horas.
Onde: Casa Nativa, Folh 17, Quadra 4, Lote 9. Nova Marabá.
Entrada: gratuita.

.
