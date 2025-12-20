STJ mantém condenação de Felipe Prior por estupro

O ex-participante do Big Brother Brasil Felipe Prior pode ter a prisão determinada a qualquer momento após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negar um recurso apresentado por sua defesa. Com a decisão, fica mantida a condenação confirmada em segunda instância pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) por estupro.

O caso se refere a um crime ocorrido em agosto de 2014, na cidade de São Paulo. A denúncia foi formalizada anos depois, em 2020, período em que Prior participou do BBB20. Segundo a acusação, a vítima era uma conhecida do arquiteto e estava alcoolizada após uma festa. O processo aponta que o abuso teria ocorrido durante o trajeto de carro após o evento.

Em julho de 2023, Felipe Prior foi condenado em primeira instância a seis anos de prisão em regime semiaberto. Em setembro do ano seguinte, o TJSP manteve a condenação e, por decisão unânime, aumentou a pena para oito anos. Com a negativa do STJ ao recurso, a condenação permanece válida, o que possibilita o início do cumprimento da pena.

De acordo com informações divulgadas pelo colunista Gabriel Perline, o ex-BBB responde ainda a outros três processos envolvendo acusações semelhantes. Em um desses casos, ele foi absolvido em decisão de segunda instância no início deste mês. O processo se referia a uma denúncia de estupro registrada em Votuporanga, no interior paulista, relacionada a um episódio ocorrido em fevereiro de 2015.

Na época do crime que resultou na condenação mantida, Felipe Prior e a vítima eram estudantes da Universidade Presbiteriana Mackenzie e residiam na zona norte da capital paulista. A Justiça não divulgou novos detalhes sobre o andamento processual após a decisão do STJ.