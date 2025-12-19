Escadaria do Mirante de São Benedito recebe pintura artística com símbolos da festividade
O resultado foi compartilhado nas redes sociais no prefeito na última quinta-feira (19)
O prefeito de Bragança, Dr. Mário Júnior, utilizou as redes sociais, na última quinta-feira (19), para informar sobre a revitalização do Mirante de São Benedito, localizado no município localizado no nordeste do Pará. O espaço passou por melhorias e recebeu uma nova pintura artística na escadaria, com elementos e símbolos que fazem referência à festividade ao Santo. Confira o resultado:
Ao todo, cerca de 131 degraus ganharam uma pintura colorida, integrando o conjunto visual do mirante, considerado um dos cartões-postais da região do Caeté. A revitalização foi entregue no primeiro dia da programação religiosa, que teve início com o tradicional levantamento do mastro, seguido de missa e café da manhã, reunindo a comunidade nas primeiras horas do dia.
