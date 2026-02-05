Capa Jornal Amazônia
BBB 26: Jonas é o Líder da semana

A prova de agilidade e habilidade, realizada nessa quinta-feira (5), teve três fases

Lívia Ximenes
fonte

Jonas é o novo Líder do BBB 26 (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Jonas é o novo Líder do Big Brother Brasil 26. A prova foi realizada na noite dessa quinta-feira (5), exigindo agilidade e habilidade dos participantes. A disputa iniciou com todos os confinados e, com o passar das fases, deixou apenas dois lutando pelo reinado da semana.

Na primeira etapa, Jonas, Sol, Marciele e Chaiany conquistaram vaga na semifinal. Em seguida, Jonas e Marciele levaram a melhor e partiram para a terceira fase. Por fim, Jonas se deu bem e garantiu a vitória.

.
