BBB 26: Jonas é o Líder da semana
A prova de agilidade e habilidade, realizada nessa quinta-feira (5), teve três fases
Jonas é o novo Líder do Big Brother Brasil 26. A prova foi realizada na noite dessa quinta-feira (5), exigindo agilidade e habilidade dos participantes. A disputa iniciou com todos os confinados e, com o passar das fases, deixou apenas dois lutando pelo reinado da semana.
Na primeira etapa, Jonas, Sol, Marciele e Chaiany conquistaram vaga na semifinal. Em seguida, Jonas e Marciele levaram a melhor e partiram para a terceira fase. Por fim, Jonas se deu bem e garantiu a vitória.
