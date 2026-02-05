Capa Jornal Amazônia
Jonas Sulzbach limpa o banheiro no BBB 26, e Leandro provoca: 'Quero assistir'

Nos últimos dias, Jonas vem sendo acusado de não contribuir com as tarefas de limpeza e organização da casa mais vigiada do Brasil

Estadão Conteúdo

O clima continua quente no Big Brother Brasil 26. Após se safar do Paredão na última terça-feira, 3, o pipoca Leandro voltou da berlinda disposto a movimentar o jogo. Durante a tarde desta quinta-feira, 3, o participante trocou farpas com o veterano Jonas Sulzbach.

Nos últimos dias, Jonas vem sendo acusado de não contribuir com as tarefas de limpeza e organização da casa mais vigiada do Brasil. O veterano, então, se dispôs a limpar o banheiro, mas teve de ouvir algumas provocações durante a limpeza.

"Não acredito. O combinado era me chamar, meu parceiro, pelo amor de Deus", afirmou o produtor cultural quando descobriu que o ex-BBB estava realizando a tarefa. Leandro, então, sentou ao lado de Jonas para assistir o término da limpeza.

"Você acha que é vergonha pra mim limpar banheiro?", questionou o empresário após finalizar a tarefa. "Acho nada, só quero assistir. Não tenho que achar nada", respondeu Leandro. Jonas retrucou: "Terminei já. Mas você acha que tenho vergonha de limpar banheiro. Por que você acha que assistir a algo assim é bom pra você?"

"Porque me dá alegria ver alguém como você fazendo aquilo que eu faço", ponderou o pipoca. Jonas, então, contou que lavava o banheiro "todo dia" em sua casa. "Agora, somos iguais", concluiu Leandro. "Que bom que você pensa assim", disse o ex-BBB. "Pelo fato de eu limpar um banheiro, somos iguais, não entendi isso", questionou Jonas.

"Tem coisa que a gente não entende, a gente só vive", finalizou Leandro. Após a breve discussão, cada um foi para o seu lado. Jonas e Leandro estão em grupo opostos no reality show. O pipoca se aliou a Ana Paula Renault, Babu Santana, Milena e Juliano Floss. Já Jonas forma um trio com Alberto Cowboy e Sarah Andrade.

