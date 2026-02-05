Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Além de 'Bridgerton', veja outras referências pop que já apareceram na edição do BBB 26

De Jogos Vorazes a Jonas Brothers, as referências são inúmeras neste BBB 26. Confira algumas delas!

Estadão Conteúdo

O Big Brother Brasil é conhecido por gerar uma série de memes em todas as edições, geralmente envolvendo trapalhadas dos participantes. A última onda surgiu após a confusão que envolveu os participantes Chaiany e Brigido. A sister se confundiu com a pronúncia do nome do brother e acabou chamando-o de 'Bridgerton', em referência à série da Netflix baseada nos livros de Julia Quinn.

A confusão rendeu nas redes sociais e foi parar até no discurso de eliminação de Brigido, lido por Tadeu Schmidt na última terça-feira, dia 3. O apresentador citou Lady Whistledown, a narradora da trama que está na quarta temporada.

Mas as alusões à cultura pop não ficam por aí. De Jogos Vorazes a Jonas Brothers, as referências são inúmeras neste BBB 26. Confira algumas delas:

'O Agente Secreto'

O sucesso de O Agente Secreto chegou até a casa mais vigiada do Brasil. Indicado a quatro categorias do Oscar, o longa de Kleber Mendonça Filho, protagonizado por Wagner Moura, foi trazido ao reality para categorizar participantes do programa.

Os integrantes que estavam em confinamento foram chamados de 'Os agentes secretos' em um VT do BBB 26.

Jogos Vorazes... duas vezes

A primeira menção a Jogos Vorazes aconteceu logo no início do BBB 26. O resumo daquela semana imaginou em qual distrito - forma como Panem, país no qual a obra é situada, é dividido - cada um dos quartos dos participantes estaria dentro do universo. O vídeo é acompanhado da clássica The Hanging Tree.

A franquia foi citada em outra ocasião, especificamente o segundo filme. No resumo Brothers Vorazes - Chamas no Parquinho, o clipe mostra um mapa da casa, além de trazer Tadeu Schmidt vestido como o apresentador Caesar Flickerman.

Jonas Brothers

Quando Ana Paula Renault e Jonas Sulzbach venceram o Na Maldade, o brother foi apresentado de uma maneira diferente. O veterano passou a fazer parte do trio Jonas Brothers.

'Pequena Miss Sunshine'

Chaiany voltou a motivar nova referência à cultura pop. Desta vez, a sister ganhou sua versão baseada em Pequena Miss Sunshine em um VT ao vivo. A referência trocou a última palavra do filme para o nome da sister, Pequena Miss Chai.

'Roblox' e 'Chaves'

Com toda a polêmica envolvendo os protestos online em torno do jogo Roblox, o BBB também entrou na onda. No primeiro fanfic da edição, cada um dos participantes aparecia com uma plaquinha, em referência ao jogo.

As Branquelas

Um clássico da Sessão da Tarde, aparece na dança de Ricardo - participante da dinâmica do Quarto Branco que desistiu da disputa antes de entrar na casa -, que imita o personagem Latrell. Por fim, Milena foi vestida de Chiquinha, personagem de Chaves, no quadro É IA ou Não É?

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

Palavras-chave

TV

BBB 26

REFERÊNCIAS

EDIÇÃO
BBB
.
