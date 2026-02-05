No Altas Horas, Liah Soares aposta em look inspirado no Arraial do Pavulagem

A cantora, compositora e multi-instrumentista paraense Liah Soares será uma das atrações do programa Altas Horas deste sábado (7), em uma edição especial com o tema “Grito de Folia”, exibida logo após o BBB 26 na TV Globo. Para a apresentação, a artista levará ao palco um figurino inspirado no Arraial do Pavulagem.

O look é assinado pelo estilista paraense Lucas Barros e faz referência direta aos bois de máscara, aos cortejos juninos e à estética que marcam o Arraial do Pavulagem, reconhecido como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Brasil.

A música “Amor Pela Metade” também vem ganhando destaque na programação da emissora, trilha sonora da novela Três Graças.

Nas redes sociais, Liah comemorou o retorno ao programa e adiantou a emoção de apresentar uma canção marcante de sua trajetória. “Fim do mistério! Estou de volta ao Altas Horas e dessa vez pra cantar uma música que faz parte da minha trajetória autoral”, escreveu a cantora ao compartilhar os bastidores da gravação.