Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

No Altas Horas, Liah Soares aposta em look inspirado no Arraial do Pavulagem

Cantora paraense participa do programa especial com o tema “Grito de Folia”

Hannah Franco
fonte

Liah Soares homenageia o Arraial do Pavulagem em figurino para o Altas Horas. (Divulgação/@agenciaconceitoa)

A cantora, compositora e multi-instrumentista paraense Liah Soares será uma das atrações do programa Altas Horas deste sábado (7), em uma edição especial com o tema “Grito de Folia”, exibida logo após o BBB 26 na TV Globo. Para a apresentação, a artista levará ao palco um figurino inspirado no Arraial do Pavulagem.

O look é assinado pelo estilista paraense Lucas Barros e faz referência direta aos bois de máscara, aos cortejos juninos e à estética que marcam o Arraial do Pavulagem, reconhecido como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Brasil.

VEJA MAIS

image Liah Soares lança videoclipe de ‘Amor pela Metade’ criado inteiramente com inteligência artificial
Sucesso na trilha sonora de Três Graças, canção ganha um videoclipe criado em projeto que une tecnologia e sensibilidade para refletir sobre as novas formas de amar

image Trilha sonora de 'Três Graças' tem canção de Liah Soares
Cantora paraense compôs a canção a partir da vivência de uma amiga que protagonizou um relacionamento em segredo

A música “Amor Pela Metade” também vem ganhando destaque na programação da emissora, trilha sonora da novela Três Graças.

Nas redes sociais, Liah comemorou o retorno ao programa e adiantou a emoção de apresentar uma canção marcante de sua trajetória. “Fim do mistério! Estou de volta ao Altas Horas e dessa vez pra cantar uma música que faz parte da minha trajetória autoral”, escreveu a cantora ao compartilhar os bastidores da gravação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

liah soares

três graças

arraial do pavulagem

altas horas

cantora paraense
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

INVESTIGAÇÃO

Nome de Luma de Oliveira aparece em documentos sobre o caso Jeffrey Epstein

Entre os mais de 3 milhões de arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, destaca-se a menção à ex-modelo brasileira

05.02.26 9h20

CELEBRIDADES

Novo casal? Kim Kardashian e Lewis Hamilton estão namorando, segundo tabloides

Os encontros recentes alimentam especulações sobre um possível relacionamento amoroso entre a socialite e o campeão de Fórmula 1

02.02.26 18h47

DEU RUIM

Após punições de Milena e Ana Paula Renault, casa do BBB 26 entra no Tá Com Nada

Vacilômetro estoura e participantes ficam apenas com alimentos básicos

02.02.26 12h30

TÁ COM NADA?

Ana Paula Renault recebe punição gravíssima no BBB 26

Os demais participantes se apressam para tomar café da manhã, temendo que a casa entre no Tá Com Nada

02.02.26 11h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

CULTURA

Adriana Birolli compartilha em Belém os percalços de não se dizer 'não'

Espetáculo retorna à capital paraense com o lastro de ter sido conferido por mais de 50 mil pessoas e trata de um tema delicado relacionado a muita gente

05.02.26 8h00

CELEBRIDADES

Esposa do sertanejo Henrique, Amanda Vasconcelos, é solta e deve responder por 3 acusações nos EUA

A brasileira foi presa por dirigir sem carteira de habilitação da Flórida, onde tem residência fixa

04.02.26 23h25

FAMOSOS

‘Gente como a gente’: Renata Vasconcellos compartilha foto comendo marmita na redação do JN; veja

O registro foi feito pelo colega de bancada, César Tralli

04.02.26 23h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda