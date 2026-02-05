Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Eliminado, Brigido planeja casamento e revela qual sister pode ser madrinha

Namorando há seis meses, o ex-brother comentou no Café Com Eliminado, de Ana Maria Braga, sobre os planos matrimoniais

Estadão Conteúdo
fonte

Brigido, do BBB 26 (Reprodução / Globo)

Após sua eliminação do BBB 26, Brigido comentou que planeja casar-se com sua namorada, Adriane Façanha. O ex-participante ainda revelou qual sister quer convidar para ser madrinha.

Em entrevista ao gshow, Brigido relembrou como passou seus dias anteriores à entrada na casa ao lado da parceira: "A gente viveu os últimos dias antes de ir para casa como se fosse um momento a dois, para a gente se conectar e tudo mais".

Namorando há seis meses, o ex-brother comentou no Café Com Eliminado, de Ana Maria Braga, sobre os planos matrimoniais. Além disso, o casal tem o desejo de ter filhos em breve: "O plano de casar este ano e, se der certo, também engravidar este ano está de pé".

Ex-BBBs no casamento

Brigido ainda disse que deve convidar alguns dos brothers e sisters com quem conviveu. Porém, não são todos que marcarão presença na data especial: "Aqueles que a gente sentir abertura, que sentiu conexão na casa e que fizer sentido levar para a vida como amigo ou só como colega de BBB", explicou.

O ex-participante já até comentou aqueles que com certeza estarão na lista. Paulo Augusto, Jonas Sulzbach, Sarah Andrade, Alberto Cowboy e Jordana são os convidados especiais para o casamento de Brigido.

Além disso, ele ainda revelou quem pensa em chamar para ser madrinha: "Eu tive uma conexão muito legal com a Sarah, porque ela também está nesse processo de casar. Ela está ali com um relacionamento muito legal e eu também estou. A gente trocou várias figurinhas de como é o nosso relacionamento. Talvez ali, quando a gente e todo mundo se encontrar, os casais, pode ser que role o convite para a Sarah".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

Brigido

casamento

sister

madrinha
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MARCA

Joelma ultrapassa 600 milhões de visualizações no YouTube em carreira solo

Cantora também soma quase 4 milhões de ouvintes mensais nas plataformas

05.02.26 11h41

FIM DO ROMANCE?

Filho de Faustão vive novo romance com influenciadora, mas mantém fotos com paraense em seu perfil

João Silva parece não estar mais com Alexia Novelino após os recentes flagras dele com a influenciadora Aninha Nóbrega

05.02.26 9h37

INVESTIGAÇÃO

Nome de Luma de Oliveira aparece em documentos sobre o caso Jeffrey Epstein

Entre os mais de 3 milhões de arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, destaca-se a menção à ex-modelo brasileira

05.02.26 9h20

CELEBRIDADES

Novo casal? Kim Kardashian e Lewis Hamilton estão namorando, segundo tabloides

Os encontros recentes alimentam especulações sobre um possível relacionamento amoroso entre a socialite e o campeão de Fórmula 1

02.02.26 18h47

MAIS LIDAS EM CULTURA

INVESTIGAÇÃO

Nome de Luma de Oliveira aparece em documentos sobre o caso Jeffrey Epstein

Entre os mais de 3 milhões de arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, destaca-se a menção à ex-modelo brasileira

05.02.26 9h20

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

FIM DO ROMANCE?

Filho de Faustão vive novo romance com influenciadora, mas mantém fotos com paraense em seu perfil

João Silva parece não estar mais com Alexia Novelino após os recentes flagras dele com a influenciadora Aninha Nóbrega

05.02.26 9h37

CULTURA

No Altas Horas, Liah Soares aposta em look inspirado no Arraial do Pavulagem

Cantora paraense participa do programa especial com o tema “Grito de Folia”

05.02.26 9h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda