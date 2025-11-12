Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

​Saberes ancestrais dos povos originários são temas de rodas de conversa na ​galeria ​Benedito Nunes

Artistas e pesquisadores participam do encontro, para refletir sobre o papel da arte na preservação e difusão dos saberes marajoaras

O Liberal
fonte

​Saberes ancestrais dos povos originários são temas de rodas de conversa na ​galeria ​Benedito Nunes. (Divulgação)

A importância histórica da cerâmica marajoara e o legado ancestral dessa manifestação milenar, mantida vivo por artistas e coletivos contemporâneos que, ainda hoje, preservam, salvaguardam e compartilham esse saber no Marajó. Este será o tema central de uma roda de conversa realizada nesta quarta-feira (13/11), na galeria Benedito Nunes, na Fundação Cultural do Pará.

Artistas e pesquisadores participam do encontro, para refletir sobre o papel da arte na preservação e difusão dos saberes marajoaras e como o fazer artístico contribui de forma decisiva para identificação de um povo com sua história e sua relação com o território.

A roda de conversa contará com as participações de Ronaldo Guedes e Cilene Andrade, fundadores do Ateliê Arte-Mangue Marajó, de Soure, instituição referência na pesquisa, preservação e difusão da cerâmica marajoara, além de Anita Ekman, artista visual, performer, curadora e pesquisadora com foco na arte pré-colonial e na história da floresta tropical. A mediação do encontro será realizada por Brunno Apolônio, pesquisador, escritor e gestor cultural, com foco nos saberes tradicionais, na arte indígena e na cultura marajoara.

“A gente pisa em um lugar muito especial, um território de muita ancestralidade. A Ilha de Marajó tem uma datação de ocupação humana que chega há mais de 3.400 anos. Então, precisamos entender isso como esse legado, como uma potência, olhar para trás e enxergar um modelo a ser seguido de muitos saberes, muito respeito com a natureza e essa memória coletiva. Traçar e seguir esse fio que nos conecta a nossa história e a nossa ancestralidade”, explica o artista Ronaldo Guedes.

A programação ainda contará com o lançamento da edição nº 6 da Aru – Revista de Pesquisa Intercultural da Bacia do Rio Negro (AM), editada pelo Instituto Socioambiental (ISA) em parceria com a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn), no Amazonas.

A publicação celebra os 20 anos de pesquisa realizada pela rede de Agentes Indígenas de Manejo Ambiental (AIMAs), apresentando uma linha do tempo com os principais momentos dessa caminhada, desde a formação do primeiro grupo até hoje, destacando eventos climáticos marcantes e trechos de seus diários.

Além do lançamento, está prevista uma roda de conversa sobre a relevância do trabalho dos AIMAs para a governança ambiental dos territórios indígenas e, consequentemente, para a agenda climática, dada a importância da conservação da Amazônia para o equilíbrio do clima e a mitigação do aquecimento global.

Exposição

A atividade integra a programação da exposição “O que sonham os invisíveis – cosmopercepções da floresta”, realizada em Belém durante a COP30, pelo Goethe-Institut. A mostra apresenta a produção coletiva de arte contemporânea criada nas residências do projeto Cosmopercepções da Floresta, iniciativa do Goethe-Institut realizada em cinco territórios: Amazônia Colombiana, Ilha do Marajó, Mata Atlântica, Floresta Boreal na Finlândia e o eixo Rio Negro/Munique. Além disso, conta, também, com coletivos e artistas convidados especialmente para a mostra e que foram parceiros do projeto durante os seus dois anos de realização.

Resultado de uma rede de residências e colaborações entre artistas, comunidades e pesquisadores, a exposição reúne diferentes cosmopercepções dos povos das florestas e aborda o tema do duplo sonhar: o sonho como força de transformação e resistência ao colonialismo — frequentemente invisibilizada nas narrativas globais — e o sonho como dimensão de conexão com o invisível, com os seres que habitam e protegem as florestas e que escapam às lógicas da ciência ocidental.

As obras em vídeo, fotografia, cerâmica, pintura e instalação buscam mostrar como as pessoas de cada um desses territórios dialogam com as florestas, suas águas, habitantes, ciclos e sua própria existência. A proposta da exposição é que o público possa percorrer essas trajetórias de criação, que nascem desse encontro entre saberes ancestrais e ciência contemporânea, além de estimular um entendimento global do papel das florestas e de suas culturas diante das mudanças climáticas, especialmente nesse contexto de realização da COP30, em Belém.

“A natureza dá sentido à vida e, nela, tudo mantém seu equilíbrio. É como uma imensa teia onde tudo está interligado, um organismo vivo. Seu poder está em nos direcionar para a sabedoria. Cada sinal que recebemos tem significado para nossa existência, muitos sinais nos são transmitidos pela natureza, que, com sua delicadeza e sabedoria, nos guia e ensina o bem viver”, ensina a curadora da exposição Cristine Takuá.

SERVIÇO

13/11 – Rodas de conversa e lançamento da revista Aru

10h – Lançamento da 6ª edição da revista Aru e roda de conversa “A importância dos AIMAs para a governança ambiental e a agenda climática”. Com Oscarina Caldas, Roberval Pedrosa, Genilton Apolinário, Hildete Marinho e Aloisio Cabalzar

11h30 – Roda de conversa “Como a cerâmica marajoara contribui para a preservação da sociobiodiversidade em Soure/Marajó”. Com Cilene Andrade, Ronaldo Guedes e Anita Ekman. Mediação de Brunno Apolonio.

Exposição “O que sonham os invisíveis – cosmopercepções da floresta”.

Data: Até dia 28/11

Local: Galeria Benedito Nunes (FCP)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

saberes ancestrais

povos originários

marajó
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

11.11.25 12h36

COP 30

ONG Mandí promove expedição pelo Rio Tucunduba durante a COP 30 em Belém

Ação destacou a importância das bacias hidrográficas urbanas e discutiu os desafios ambientais da capital paraense

10.11.25 16h05

PEGOU MAL

Agente de cruzeiro da COP reclama de preços de Belém e chama a cidade de 'fim do mundo'

A fala viralizou de forma negativa e gerou reação entre internautas paraenses, que defenderam a cidade e ironizaram a situação

06.11.25 8h59

ENEM

O peso da espera: estudantes e escolas buscam equilíbrio emocional antes do Enem

Para a psicóloga e pedagoga Elayne Oliveira, a ansiedade é uma reação natural diante de momentos decisivos como o Enem, e pode se manifestar tanto no corpo quanto na mente

31.10.25 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

TRANSPORTE

Viagens para Cotijuba começam a ser realizadas no novo Porto da Tamandaré

Embarcações do porto de Icoaraci para a ilha continuam saindo todos os dias

10.11.25 19h05

Belém ganha ponto de coleta que paga Pix por recicláveis

Estação Preço de Fábrica remunera por vidro, papel e plástico com foco em economia circular na Amazônia

11.11.25 18h45

BELÉM

Tapete de crochê suspenso vai colorir a área do comércio em Belém

Estão produzindo cerca de mil quadradinhos de crochê, que vão cobrir aproximadamente 70 metros de rua

10.11.25 13h54

Manguezais Livres de Petróleo

Açaí jogado no chão? Fotos de protesto em Belém geram confusão; entenda o que aconteceu

Imagens da manifestação em Belém geraram polêmica nas redes e dividiram opiniões sobre o ato em defesa dos manguezais amazônicos

11.11.25 0h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda