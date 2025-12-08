Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Festival Rio Ouricuri inunda Capanema no final da programação

Evento reuniu atrações da música e do cinema, além do arrastão cultural da Marujada de São Benedito

Eduardo Rocha
fonte

Cantor e compositor Manoel Cordeiro engrandeceu o festival cultural em Capanema (Foto: Divulgação)

Quem compareceu ao município de Capanema, no nordeste do Pará, no final de semana, conferiu de perto toda a força da cultura amazônica, em especial, paraense com a programação do 7º Festival Ouricuri que termninou na madrugada de domingo (7). O encerramento do evento contou com shows da banda Yeman Jah Reggae e do mestre Manoel Cordeiro com a banda Na Cuíra. Ainda na tarde do sábado (6), o Cortejo da Marujada de São Benedito percorreu as ruas da cidade, conduzido pelo coletivo de mestres do carimbó, e o 1º Circuito de Cinema do Caeté anunciou os vencedores da edição. O festival todo teve acesso gratuito ao público.

Em cinco dias de atividades, o Festival Rio Ouricuri levou a Capanema oficinas para artistas, concurso de dança com o grupo Os Feras do Brega, premiação de sustentabilidade, mostra de cinema, rock doido com DJs Top DJ Leozinho e Hud O Brabo e forró de vaquejada com Mûller Monteiro, entre outras atrações. "Atingimos os objetivos de incentivar a produção musical e artística, estimular práticas sustentáveis e oferecer à população eventos culturais que valorizam a diversidade musical da Amazônia", disse o coordenador do festival, Geovane Máximo. O 7º Festival Rio Ouricuri integra o 1º Circuito de Festivais de Música do Nordeste Paraense.

No encerramento da programação, o evento teve a apresentação da banda Yeman Jah Reggae, fundada há 20 anos em Castanhal e com um trabalho autoral reconhecido pelo público. "É muito bom voltar a Capanema após tanto tempo", comemorou o vocalista Adrianinho diante a receptividade do público.

Manoel Cordeiro apresentou os sucessos que nortearam a sua carreira de compositor e produtor musical, como os bregas “Amor, Amor” e “Luz do Mundo”, o junino “Barquinho de papel” e “Asfalto Amarelo”, que mistura lambada e guitarrada. Outra atração de Belém foi a banda Afro Axé Dudu, com músicas de mensagens antirracistas, que tocou pela primeira vez na cidade.

O palco do festival contou, ainda no sábado (6) à noite, com o cantor Dick Casanova que convidou Allex Ribeiro, de Bragança, para tocar canções autorais. Teve ainda o rock independente das bandas Se Não Fosse Capitu, Øliver, The Boz e Visagi, de Capanema. "O festival está maravilhoso. Uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho autoral e independente", declarou o vocalista e violonista da Se Não Fosse Capitu, Jamilson Siqueira. 

Cortejo da Marujada

Um arrastão cultural da Marujada de São Benedito - patrimônio cultural e imaterial brasileiro - percorreu as ruas de Capanema abrindo o último dia do festival com a participação dos mestres Urubuzinho, Carazinho e Boi; dos aprendizes de mestre Ayrton Gomes, Aline Lobo e Júnior Cabrali; do boi-bumbá Estrela de Santo Antônio, do Mestre Zezinho; e de grupos de marujos e marujas de comunidades de Capanema e do município de Primavera. 

image Arrastão Cultural da Marujada de São Benedito foi uma das atrações do 7º Festival Ouricuri no nordeste do Pará (Foto: Divulgação)

O cortejo chegou ao barracão da Marujada, onde foram levantados dois mastros em louvor a São Benedito ornamentados com doações de promesseiros e de juízes do mastro. O cortejo continuou em direção à Praça 3 de Maio, onde foi recebido com show do grupo de carimbó Estação Capanema, dando início aos shows da noite.

Circuito de Cinema 

Este ano, o Rio Ouricuri foi correalizado com o 1º Circuito de Cinema Rio Caeté, que exibiu videoclipes e curta-metragens durante dois dias do festival, na Praça 3 de Maio, em Capanema, finalizando a programação com o anúncio dos vencedores. “Nosso circuito de cinema iniciou nas cidades de Santarém Novo e São João de Pirabas. Fizemos exibições abertas ao público, visitação em escolas, feira de livro e feira de economia criativa com a participação de escritores da Academia Capanemense de Letras e Artes (ACLA), como Paulo Vasconcellos, Cleni Guimarães e outros, e convidados, como Clei Souza e Alfredo Guimarães Garcia”, conta o coordenador-geral e idealizador, Rian Moreira.

Na categoria Melhor Curta Rio Caeté, o 1° lugar ficou com “A lagoa e o segredo”, de Almir Paz, de Capanema; o 2° lugar com “A festa é de todos, mas quem manda é São Bené”, de Klewerson da Silva; e o 3° lugar com “Batuque”, de Jéssica Leite, de Bragança. Já na categoria Melhor Curta Paraense, na qual não participaram os concorrentes do Rio Caeté, o 1° lugar foi para “Boiuna”, de Adriana Farias; o 2° lugar, para “Umassuma- Lascas de Memórias, de Guaracy Britto Jr e Andrei Miralha; o 3° lugar, com “Cotas Memória e Luta Negra na UFPA”, de Delen Castro e Gyselle Kolwask. 

Na categoria Melhor Clipe Paraense, ficaram em 1° lugar “Boíuna”, de Maiteh Gil; 2° lugar, “Estranhos Momentos”, de Marcos Marlon, Miguel Ribeiro e Jonatas de Sales; e 3 ° lugar, “Die Again”, de Arão Neres, Aryel Ramos e Kajue Bentes.

O 7º Festival Rio Ouricuri, que começou de forma independente, em 2017, este ano, integrou o 1º Circuito de Festivais de Música do Nordeste Paraense, que também promoveu os festivais 11º EcoRock, de Primavera, e 11º Laranja Mecânica, de Capitão Poço, e que também realizará o 14º FestRimbó, de Santarém Novo, neste mês de dezembro.

O circuito é realizado pela empresa cultural Passarinho Urbano e Instituto Rede Cultura em Movimento (IRCEM). Apoio da Ritual. Patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Fundação Cultural do Estado do Pará, Secretaria de Cultura, Governo do Pará; Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, Banco da Amazônia, Caixa, Correios, Ministério da Cultura e Governo Federal.


            

