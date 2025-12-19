Capa Jornal Amazônia
Cultura

Joelma é atração principal do aniversário de 34 anos de Novo Repartimento

Evento gratuito reúne artistas da terra, shows nacionais e ações sociais nesta sexta (19)

O Liberal
fonte

Cantora Joelma (Divulgação)

O município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará, comemora nesta sexta-feira (19) seus 34 anos de emancipação política e administrativa com uma programação cultural gratuita que terá como principal atração a cantora Joelma. O show integra as celebrações promovidas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude, e será realizado no Espaço Cultural da cidade, a partir das 20h.

Além de Joelma, a programação musical inclui apresentações da dupla Pedro e Vini, do cantor Nego Loiro e de artistas locais, entre eles Mara Borges, Márcio Souza, William Vaqueiro, Diego Costa, Fábio Lima, Alines, Magno Batista, Farra dos Patrões, DJ Júnior Andrade e DJ Gleycio. A agenda começa com os artistas da terra e segue ao longo da noite com atrações regionais e nacionais.

Durante o evento, também serão oferecidos serviços à população e realizados sorteios de prêmios.  Para participar dos sorteios, será solicitada a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a famílias atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Programação:

  • 20h – Artistas da terra
  • 23h – Joelma
  • 1h30 – Pedro e Vini
  • 2h30 – Nego Loiro

 

Palavras-chave

cantora Joelma

Novo Repartimento

Cultura

show gratuito
Cultura
.
