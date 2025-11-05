Capa Jornal Amazônia
No Rio, Príncipe William compartilha bastidores do Earthshot Prize ao lado de outras celebridades

Anitta, Gilberto Gil, Luciano Huck e Sabrina Sato estiveram entre os convidados da cerimônia

O Liberal
fonte

Vídeo publicado nas redes sociais mostrou o príncipe antes da cerimônia, celebrando o retorno ao “tapete verde” (Reprodução/ Instagram)

O príncipe William usou as redes sociais, nesta quarta-feira (5), para compartilhar um vídeo especial sobre o Earthshot Prize 2025, evento que  está sendo realizado esta noite no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.  Esta é a primeira visita oficial de dele ao Brasil. Após os compromissos  em solo carioca, o príncipe seguirá para Belém, no Pará, onde participará da abertura oficial da COP 30, a Cúpula das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, marcada para os dias 6 e 7 de novembro.

No registro, o príncipe aparece nos bastidores da cerimônia e celebrou o retorno ao ‘tapete verde’ da premiação. “É ótimo estar de volta ao tapete verde, ainda mais acompanhado por tantas pessoas incríveis!”, escreveu na legenda da publicação.

O Earthshot Prize é uma iniciativa criada pelo príncipe de Gales para reconhecer e financiar soluções inovadoras voltadas à proteção do meio ambiente. Em cada edição, cinco vencedores recebem o prêmio de £1 milhão, o equivalente à cerca de R$ 7 milhões. Nesta edição brasileira, celebridades nacionais e internacionais estiveram presentes, entre elas Anitta, Angélica e Luciano Huck, Flora e Gilberto Gil, Sabrina Sato, Shawn Mendes e Seu Jorge.

Durante a estadia no país, William também participou de encontros com líderes globais em inovação, investidores, lideranças indígenas e comunitárias, com o objetivo de fortalecer ações voltadas à restauração e à preservação ambiental. O príncipe desembarcou no Rio de Janeiro na última segunda-feira (3), onde cumpriu uma série de compromissos oficiais antes da cerimônia.

 

 

