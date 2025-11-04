Marina Silva anuncia criação de coalizão contra crimes ambientais em cúpula do Príncipe William

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, anunciou nesta terça-feira, 04, a formação da Coalizão pela Ação Multilateral contra os Crimes que afetam o Meio Ambiente. O objetivo é que governos, organizações internacionais e sociais, além do setor privado, adotem protocolos comuns para o enfrentamento de crimes ambientais.

"Essa coalizão reflete a consciência de que enfrentar os crimes ambientais exige ação multilateral efetiva, baseada em cooperação, confiança e solidariedade internacional" disse na abertura da quarta Cúpula Global Anual da United for Wildlife, no Rio de Janeiro. A cúpula faz parte do programa United for Wildlife da The Royal Foundation, criado em 2013 pelo Príncipe William.

"O avanço de um marco jurídico, no âmbito da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional Convenção de Palermo, é um avanço essencial", exaltou.

A nova coalizão para combater o crime ambiental é composta por África do Sul, Bolívia, Colômbia, Peru, São Tomé e Príncipe, Gabão, Panamá, República Democrática do Congo e Suriname.

"Sem uma base legal e sólida, não será possível combater de forma eficaz as redes criminosas que atuam contra a nossa biodiversidade, contaminam nossos rios e exploram povos indígenas e populações locais. Esperamos que esta mobilização global avance até a Conferência das Partes prevista para outubro de 2026 COP31", disse.