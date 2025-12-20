Capa Jornal Amazônia
'Rei do Bolero', cantor Lindomar Castilho morre aos 85 anos

A causa da morte não foi divulgada; cantor embalou corações e rádios nos anos 1970,

O Liberal
fonte

Um dos nomes mais emblemáticos da música brega brasileira, Lindomar embalou corações e rádios nos anos 1970 (Foto: Divulgação)

Conhecido como o "Rei do Bolero", o cantor Lindomar Castilho morreu aos 85 anos neste sábado (20). A notícia foi confirmada pela filha do artista, Lili De Grammont. A causa da morte não foi divulgada. Um dos nomes mais emblemáticos da música brega brasileira, Lindomar embalou corações e rádios nos anos 1970, quando se tornou um dos maiores vendedores de discos do país, informou o G1.

Sua voz dramática deu forma a boleros e sambas-canção, como “Você É Doida Demais”, música que se tornou tema de abertura da série Os Normais, exibida pela TV Globo entre 2001 e 2003. Mas a trajetória do artista foi marcada também por um crime brutal. Em 1981, Lindomar assassinou a tiros sua segunda esposa, a cantora Eliane de Grammont, durante uma apresentação em São Paulo. Condenado a 12 anos de prisão, ele cumpriu parte da pena e deixou a cadeia nos anos 1990.

Lindomar Castilho retornou à música por um tempo e lançou um álbum ao vivo em 2000, mas aos poucos se afastou da vida artística e passou a viver de forma reservada. Na publicação nas redes sociais, Lili De Grammont fez um desabafo crítico e reflexivo. Ela afirmou que o pai “morreu em vida” ao matar a mãe e que o crime destruiu toda a família.

"O que fica é: Somos finitos, nem melhores e nem piores do que o outro, não somos donos de nada e nem de ninguém, somos seres inacabados, que precisamos olhar pra dentro e buscar nosso melhor, estar perto de pessoas que nos ajudem a trazer a beleza pra fora e isso inclui aceitarmos nossa vulnerabilidade", escreveu. Ela acrescentou: “Assim me despeço do meu pai, com a consciência de que a minha parte foi feita - com dor, sim, mas com todo o amor que aprendi a sentir e expressar nesta vida".

