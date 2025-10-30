Capa Jornal Amazônia
Equipe do príncipe William monitora segurança no Rio de Janeiro antes de evento pré-COP30

Organização do Prêmio Earthshot entrou em contato com autoridades após megaoperação policial que deixou 121 mortos

Hannah Franco
fonte

Megaoperação no Rio de Janeiro gera preocupação com segurança de evento que terá presença do príncipe William (Foto: KIN CHEUNGPOOL/AFP)

A equipe do príncipe William está acompanhando de perto a situação da segurança pública no Rio de Janeiro antes da realização do Prêmio Earthshot, evento internacional que antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém. O príncipe deve desembarcar na cidade na manhã da próxima segunda-feira (3/11).

A preocupação aumentou após a megaoperação policial realizada na última terça-feira (28/10) nos complexos do Alemão e da Penha, que resultou em 121 mortes, segundo o governo do estado. A ação, considerada a mais letal da história do Rio, teve como alvo o Comando Vermelho e deixou quatro policiais e 117 suspeitos mortos, de acordo com as autoridades.

'Missão é levar comida amazônica', diz chef do Pará sobre não preparar jantar a Príncipe William
Ao Grupo Liberal, Saulo Jennings explica a decisão de recusar convite para preparar jantar vegano, destacando a importância da culinária amazônica e a visão sobre a gastronomia sustentável.

Kate Middleton não acompanhará príncipe William em viagem à COP30 em Belém; saiba o motivo
Princesa de Gales permanecerá no Reino Unido, enquanto William cumpre agenda no Brasil

A organização do Prêmio Earthshot — conhecido como o “Oscar da Sustentabilidade” — confirmou que entrou em contato com autoridades locais para avaliar o cenário de segurança após os episódios de violência. Em nota, a instituição informou que “acompanha a situação na capital fluminense e segue todas as recomendações das autoridades”.

O evento, criado pelo príncipe William em 2020, reconhece iniciativas ambientais inovadoras em todo o mundo. Nesta edição, 15 projetos estão entre os finalistas, sendo dois brasileiros, e cinco deles receberão 1 milhão de libras cada (cerca de R$ 6,5 milhões).

A cerimônia do Earthshot Prize está marcada para a quarta-feira (5/11), no Museu do Amanhã, na Zona Portuária do Rio de Janeiro, e contará com a presença de 1.600 convidados, entre autoridades, líderes ambientais e celebridades. Entre os nomes confirmados estão Anitta, Gilberto Gil, Shawn Mendes, Kylie Minogue e Luciano Huck.

Para garantir a segurança dos participantes, a Prefeitura do Rio anunciou um plano operacional especial, com mais de 600 agentes da Guarda Municipal, 35 viaturas e o apoio do Centro de Operações Rio (COR). O reforço será concentrado em áreas de grande circulação, como o Centro, Zona Portuária, Flamengo e Zona Sul, além dos acessos ao Museu do Amanhã.

