Equipe do príncipe William monitora segurança no Rio de Janeiro antes de evento pré-COP30

A equipe do príncipe William está acompanhando de perto a situação da segurança pública no Rio de Janeiro antes da realização do Prêmio Earthshot, evento internacional que antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém. O príncipe deve desembarcar na cidade na manhã da próxima segunda-feira (3/11).

A preocupação aumentou após a megaoperação policial realizada na última terça-feira (28/10) nos complexos do Alemão e da Penha, que resultou em 121 mortes, segundo o governo do estado. A ação, considerada a mais letal da história do Rio, teve como alvo o Comando Vermelho e deixou quatro policiais e 117 suspeitos mortos, de acordo com as autoridades.

A organização do Prêmio Earthshot — conhecido como o “Oscar da Sustentabilidade” — confirmou que entrou em contato com autoridades locais para avaliar o cenário de segurança após os episódios de violência. Em nota, a instituição informou que “acompanha a situação na capital fluminense e segue todas as recomendações das autoridades”.

O evento, criado pelo príncipe William em 2020, reconhece iniciativas ambientais inovadoras em todo o mundo. Nesta edição, 15 projetos estão entre os finalistas, sendo dois brasileiros, e cinco deles receberão 1 milhão de libras cada (cerca de R$ 6,5 milhões).

A cerimônia do Earthshot Prize está marcada para a quarta-feira (5/11), no Museu do Amanhã, na Zona Portuária do Rio de Janeiro, e contará com a presença de 1.600 convidados, entre autoridades, líderes ambientais e celebridades. Entre os nomes confirmados estão Anitta, Gilberto Gil, Shawn Mendes, Kylie Minogue e Luciano Huck.

Para garantir a segurança dos participantes, a Prefeitura do Rio anunciou um plano operacional especial, com mais de 600 agentes da Guarda Municipal, 35 viaturas e o apoio do Centro de Operações Rio (COR). O reforço será concentrado em áreas de grande circulação, como o Centro, Zona Portuária, Flamengo e Zona Sul, além dos acessos ao Museu do Amanhã.