Kate Middleton não acompanhará príncipe William em viagem à COP30 em Belém; saiba o motivo

A princesa de Gales, Kate Middleton, não estará ao lado do marido, o príncipe William, durante sua viagem ao Brasil no início de novembro. O herdeiro do trono britânico desembarcará no país em novembro para participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, como representante do rei Charles III.

Segundo o portal britânico Express, a ausência de Kate se deve à temporada escolar dos três filhos do casal: George, Charlotte e Louis. A princesa optou por permanecer no Reino Unido para garantir a rotina educacional das crianças e manter um equilíbrio familiar durante o período letivo. O portal reforça que William “voará sozinho para o Brasil” e que essa decisão reflete o esforço do casal em manter estabilidade e presença parental.

“Como o evento acontece durante o período escolar, acredita-se que o casal gosta de garantir que pelo menos um deles esteja em casa com as crianças para levá-las e buscá-las na escola, além das tarefas parentais em geral”, destacou o Express.

Essa não é a primeira vez que Kate Middleton deixa de acompanhar o marido em compromissos internacionais. No ano passado, ela também permaneceu no Reino Unido enquanto William participava da cerimônia do Earthshot na África do Sul, priorizando a educação e a rotina dos filhos.

Agenda do príncipe William no Brasil

Antes de desembarcar em Belém para a COP30, o príncipe William participará da cerimônia de premiação do Prêmio Earthshot 2025, marcada para o dia 5 de novembro no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O prêmio, criado por William em 2020, reconhece projetos inovadores na área de sustentabilidade e é considerado uma das mais importantes premiações ambientais do mundo.

Além disso, durante a viagem, o príncipe participará de compromissos ligados ao programa United for Wildlife, iniciativa da Royal Foundation dedicada à preservação da vida selvagem. Segundo o Palácio de Kensington, os compromissos oficiais de William ocorrerão entre os dias 3 e 5 de novembro, com mais detalhes a serem divulgados oportunamente.