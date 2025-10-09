Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Kate Middleton não acompanhará príncipe William em viagem à COP30 em Belém; saiba o motivo

Princesa de Gales permanecerá no Reino Unido, enquanto William cumpre agenda no Brasil

Hannah Franco
fonte

Saiba por que Kate Middleton não viajará com príncipe William à COP30 em Belém (Andrew Parsons / Palácio de Kensington)

A princesa de Gales, Kate Middleton, não estará ao lado do marido, o príncipe William, durante sua viagem ao Brasil no início de novembro. O herdeiro do trono britânico desembarcará no país em novembro para participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, como representante do rei Charles III

Segundo o portal britânico Express, a ausência de Kate se deve à temporada escolar dos três filhos do casal: George, Charlotte e Louis. A princesa optou por permanecer no Reino Unido para garantir a rotina educacional das crianças e manter um equilíbrio familiar durante o período letivo. O portal reforça que William “voará sozinho para o Brasil” e que essa decisão reflete o esforço do casal em manter estabilidade e presença parental.

VEJA MAIS

image Príncipe William desabafa sobre saúde de Kate e Charles III: ‘Ano mais difícil que tive’
Os dois, mulher e pai do príncipe da Inglaterra, respectivamente, foram diagnosticados com câncer no último ano

image Brasileira é condecorada pela monarquia britânica; conheça
A cantora lírica Gabriella Di Laccio recebeu a honraria das mãos do príncipe William

“Como o evento acontece durante o período escolar, acredita-se que o casal gosta de garantir que pelo menos um deles esteja em casa com as crianças para levá-las e buscá-las na escola, além das tarefas parentais em geral”, destacou o Express.

Essa não é a primeira vez que Kate Middleton deixa de acompanhar o marido em compromissos internacionais. No ano passado, ela também permaneceu no Reino Unido enquanto William participava da cerimônia do Earthshot na África do Sul, priorizando a educação e a rotina dos filhos.

Agenda do príncipe William no Brasil

Antes de desembarcar em Belém para a COP30, o príncipe William participará da cerimônia de premiação do Prêmio Earthshot 2025, marcada para o dia 5 de novembro no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O prêmio, criado por William em 2020, reconhece projetos inovadores na área de sustentabilidade e é considerado uma das mais importantes premiações ambientais do mundo.

Além disso, durante a viagem, o príncipe participará de compromissos ligados ao programa United for Wildlife, iniciativa da Royal Foundation dedicada à preservação da vida selvagem. Segundo o Palácio de Kensington, os compromissos oficiais de William ocorrerão entre os dias 3 e 5 de novembro, com mais detalhes a serem divulgados oportunamente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Kate Middleton

Príncipe William

Rei Charles III

Realeza Britânica

COP 30

COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda