Reino Unido: príncipe William afirma que levará mudanças à monarquia quando for rei

O príncipe enfatizou a importância da tradição, mas afirmou também que não tem medo de questionar como as coisas são

Estadão Conteúdo
fonte

Príncipe William (Instagram @princeandprincessofwales)

O príncipe William afirmou que trará mudanças à monarquia do Reino Unido quando assumir o trono. A declaração ocorreu em uma entrevista concedida ao ator e comediante canadense Eugene Levy no Castelo de Windsor para o programa The Reluctant Traveller, da Apple TV+. O príncipe fez os comentários enquanto guiava o ator pelo castelo. As informações são da rede britânica BBC, citando fontes do palácio que apontam que o príncipe de Gales nunca foi tão aberto como nesta conversa.

"Acho que posso dizer com segurança que a mudança está na minha agenda", disse William. "Mudança para melhor e eu abraço isso, eu gosto dessa mudança. Não tenho medo disso, é isso que me empolga, a ideia de poder trazer alguma mudança. Não mudanças excessivamente radicais, mas mudanças que eu acho que precisam acontecer", afirmou.

O príncipe enfatizou a importância da tradição, mas afirmou também que não tem medo de questionar como as coisas são. "Há momentos em que você olha para a tradição e se pergunta: ela ainda serve para o propósito hoje? Ainda é a coisa certa a fazer? Ainda estamos fazendo e causando o maior impacto possível?", explicou.

Sobrecarga

William falou com Levy sobre família, filhos e como as crianças lidaram com a doença da mãe. Kate Middleton, a princesa de Gales, passou por quimioterapia no ano passado após um diagnóstico de câncer. "Tentamos garantir que lhes damos a segurança e a proteção de que precisam", disse. William afirmou que sua família é "muito aberta" e fala sobre as coisas que incomodam e preocupam, "mas nunca se sabe ao certo os efeitos colaterais que isso pode ter".

Apesar de citar o príncipe Harry ao comentar sobre o intenso escrutínio que enfrentou enquanto crescia, William não abordou como está a relação com o irmão atualmente.

Ele falou sobre como outras questões relacionadas à família, incluindo a doença de sua mulher e de seu pai, o rei Charles III, o afetam. Charles também passou por um tratamento contra o câncer no ano passado. "Coisas relacionadas à família me sobrecarregam, bastante. Sabe, a preocupação ou o estresse com o lado familiar das coisas me sobrecarregam bastante", disse.

O herdeiro do trono britânico chegou para conversar com Levy em uma scooter elétrica que, segundo ele, usava para se locomover pelos jardins do castelo. Os dois chegaram a ir juntos a um pub perto do castelo e também falaram sobre temas mais leves, como o fato de William ser torcedor do time de futebol Aston Villa.

O príncipe ainda afirmou ser fã da série de filmes American Pie, nos quais Eugene Levy interpretou Noah Levinstein, pai do personagem Jim Levinstein, um dos protagonistas.

Em declarações à BBC, Levy disse ter ficado surpreso com a franqueza do príncipe durante a entrevista. "Para mim, foi apenas uma conversa. Eu não estava pensando nisso como um furo de reportagem. Ele estava me contando o que pensava e pudemos conversar um pouco. Foi um dia totalmente surreal para mim", contou o ator.

Palavras-chave

Reino Unido

príncipe William

entrevista

Eugene Levy
Mundo
