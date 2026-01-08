Câmara dos EUA aprova projeto de lei para estender subsídios de saúde por mais 3 anos

Em uma repreensão notável à liderança republicana, a Câmara dos EUA aprovou nesta quinta-feira uma legislação, por 230-196 votos, que estende os subsídios de saúde expirados para aqueles que obtêm cobertura através do Lei de Cuidados Acessíveis por mais três anos, enquanto legisladores republicanos dissidentes se juntaram essencialmente a todos os democratas na votação a favor da medida.

O projeto agora vai para o Senado, onde a pressão está aumentando por um compromisso bipartidário semelhante.

Juntas, as raras coalizões políticas estão correndo para resolver o impasse sobre os créditos fiscais aprimorados que foram implementados durante a crise da COVID-19, mas expiraram no final do ano passado, após nenhum acordo ter sido alcançado durante o fechamento do governo.

"A crise de acessibilidade não é uma 'farsa', é muito real - apesar do que Donald Trump tenha dito", disse o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, invocando as observações do presidente.

"Os democratas deixaram claro antes do shutdown que estávamos nesta luta até vencermos a luta pela acessibilidade", acrescentou ele. "Hoje temos a oportunidade de dar um passo significativo à frente".

*Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.