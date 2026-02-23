Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump reitera acusações de fraude eleitoral contra democratas: "trapaceadores profissionais"

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou nesta segunda-feira, 23, acusações contra o Partido Democrata, alegando que a oposição frauda as eleições em que participam. "Democratas não conseguem vencer eleições, por isso trapaceiam. São trapaceadores profissionais", disse.

Os comentários aconteceram em cerimônia de homenagem às "famílias de anjos", como o republicano se refere a famílias que perderam entes queridos nas mãos de imigrantes ilegais. Na ocasião, Trump também reforçou defesa de suas políticas para "fechar as fronteiras" dos EUA e voltou a chamar imigrantes ilegais de "aliens" e "assassinos".

"Vamos acabar com as cidades santuário porque protegem assassinos", afirmou.

Trump também elogiou o desempenho do segundo mandato do seu governo, classificando-o como "muito mais poderoso" do que sua primeira passagem pela Casa Branca. "Somos respeitados globalmente como nunca antes", acrescentou.

Palavras-chave

EUA/TRUMP/DEMOCRATAS/ACUSAÇÃO/FRAUDE ELEITORAL
Mundo
RELACIONADAS EM MUNDO

IGREJA CATÓLICA

Restos mortais de São Francisco de Assis são exibidos ao público na Itália

Relíquias do santo padroeiro ficam em Assis por um mês, em homenagem aos 800 anos de sua morte

23.02.26 10h03

POLÍTICA

Em Seul, Lula e o presidente da Coreia do Sul lançam plano de ação bilateral

O líder brasileiro afirmou que as histórias políticas recentes dos dois países têm muito em comum

23.02.26 7h38

Papa diz que paz na Ucrânia 'não pode ser adiada'

23.02.26 7h27

MUNDO

VÍDEO: No México, morte de chefe de cartel desencadeia onda de violência

Operação do Exército resultou na morte do chefe do cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho

23.02.26 7h23

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ALIENS

‘Eles são reais', fala ex-presidente Barack Obama sobre ETs

Em entrevista a Brian Tyler Cohen, publicada nesse sábado (14), o ex-Chefe dos Estados Unidos disse que acredita em vida fora da Terra e que o país não mantém alienígenas na Área 51

15.02.26 11h57

teorias da conspiração

Obama explica fala sobre alienígenas: 'Não quis dizer que eles tenham feito contato conosco'

O segredo em torno da Área 51, um local de testes ultrassecreto da Guerra Fria no deserto de Nevada, há muito alimenta teorias da conspiração entre entusiastas de OVNIs

16.02.26 16h43

CASO EPSTEIN

Quais as acusações contra o ex-príncipe Andrew no caso Epstein? Confira as principais

O Palácio de Buckingham afirmou em comunicado que estava disposto oferecer apoio ao trabalho de apuração caso solicitado

19.02.26 12h08

