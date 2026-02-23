Trump reitera acusações de fraude eleitoral contra democratas: "trapaceadores profissionais"

O presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou nesta segunda-feira, 23, acusações contra o Partido Democrata, alegando que a oposição frauda as eleições em que participam. "Democratas não conseguem vencer eleições, por isso trapaceiam. São trapaceadores profissionais", disse.

Os comentários aconteceram em cerimônia de homenagem às "famílias de anjos", como o republicano se refere a famílias que perderam entes queridos nas mãos de imigrantes ilegais. Na ocasião, Trump também reforçou defesa de suas políticas para "fechar as fronteiras" dos EUA e voltou a chamar imigrantes ilegais de "aliens" e "assassinos".

"Vamos acabar com as cidades santuário porque protegem assassinos", afirmou.

Trump também elogiou o desempenho do segundo mandato do seu governo, classificando-o como "muito mais poderoso" do que sua primeira passagem pela Casa Branca. "Somos respeitados globalmente como nunca antes", acrescentou.