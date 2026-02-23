25 soldados da Guarda Nacional Mexicana morrem em ataques realizados após morte de El Mencho

O secretário de Segurança do México, Omar García Harfuch, disse nesta segunda-feira, 23, que 25 membros da Guarda Nacional morreram em seis ataques distintos em Jalisco, após o assassinato do líder do Cartel Jalisco Nova Geração, Nemesio Oseguera Cervantes.

Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho", era o chefe de uma das redes criminosas de crescimento mais rápido no México, notória pelo tráfico de fentanil, metanfetamina e cocaína para os Estados Unidos e por orquestrar ataques ousados contra funcionários do governo que a desafiavam.

Ele foi morto no domingo, 22, durante um tiroteio em seu Estado natal, Jalisco, enquanto o exército mexicano tentava capturá-lo. Membros do cartel responderam com violência em todo o país, bloqueando estradas e incendiando veículos.

Também foram mortos um guarda prisional, um agente do Ministério Público estadual e uma mulher que García Harfuch não identificou. Ele também afirmou que cerca de 30 suspeitos de crimes foram mortos em Jalisco e outros quatro em Michoacán.

Diversos Estados mexicanos cancelaram as aulas nesta segunda-feira, com governos locais e estrangeiros alertando seus cidadãos para que permanecessem em casa após a eclosão de violência generalizada.

A presidente Claudia Sheinbaum pediu calma nesta segunda-feira, e as autoridades informaram que todas as mais de 250 barricadas de cartéis em 20 Estados foram removidas.

Muitos temem mais violência

A Embaixada dos EUA informou que seus funcionários em oito cidades e no Estado de Michoacán permaneceriam em isolamento e trabalhariam remotamente na segunda-feira, e alertou os cidadãos americanos em diversas partes do México para que fizessem o mesmo.

Os carros começaram a circular em Guadalajara antes do amanhecer de segunda-feira, com o início da semana de trabalho, uma mudança notável em relação ao domingo, quando a capital do Estado de Jalisco e a segunda maior cidade do México estava quase completamente paralisada, enquanto moradores amedrontados permaneciam em casa.

Mais de mil pessoas ficaram presas no zoológico de Guadalajara durante a noite, dormindo em ônibus. Na manhã de segunda-feira, mães enroladas em cobertores carregavam seus filhos pequenos para fora dos ônibus para uma pausa muito necessária para ir ao banheiro, enquanto viaturas da polícia guardavam a área.

Luis Soto Rendón, diretor do zoológico, disse que muitos ficaram presos lá desde as 9h da manhã do dia anterior, quando a violência eclodiu em Jalisco e nos Estados vizinhos. As famílias ficaram isoladas, tentando distrair seus filhos, pois concluíram que não podiam voltar para casa em estados próximos, como Zacatecas e Michoacán.

"Decidimos permitir que as pessoas permanecessem dentro do zoológico para sua segurança", disse Soto. "Há crianças pequenas e idosos."

Irma Hernández, uma guarda de segurança de hotel de 43 anos em Guadalajara, chegou ao trabalho cedo na manhã desta segunda-feira. Normalmente usa transporte público para ir ao trabalho, mas os ônibus não estavam circulando e ela não tinha como atravessar a cidade. Seus chefes providenciaram um carro particular para buscá-la. Sua família, segundo ela, ficou em casa, com muito medo de sair.

"Estou preocupada porque não sei como voltar para casa se algo acontecer", disse ela.

Os passageiros que chegaram ao aeroporto internacional da cidade na noite de domingo foram informados de que ele estava operando com pessoal reduzido devido ao surto de violência.

As autoridades de Jalisco, Michoacán e Guanajuato relataram pelo menos outras 14 mortes no domingo, incluindo sete membros da Guarda Nacional.

Vídeos que circularam nas redes sociais no domingo mostraram turistas em Puerto Vallarta caminhando na praia com fumaça subindo ao longe.

'El Mencho' foi alvo importante

Oseguera Cervantes, que foi ferido na operação de captura realizada no domingo em Tapalpa, Jalisco, a cerca de duas horas de carro a sudoeste de Guadalajara, morreu durante o transporte para a Cidade do México, informou o Ministério da Defesa em comunicado.

Durante a operação, as tropas foram alvejadas e quatro pessoas foram mortas no local. Outras três pessoas, incluindo Oseguera Cervantes , ficaram feridas e morreram posteriormente, segundo o comunicado.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse via X que o governo dos EUA forneceu apoio de inteligência para a operação. "'El Mencho' era um alvo prioritário para os governos mexicano e americano, sendo um dos principais traficantes de fentanil em nosso país", escreveu ela. Ela elogiou as Forças Armadas do México pelo trabalho realizado. Em fevereiro de 2025, o governo Trump designou o cartel como uma organização terrorista estrangeira.

O Cartel Jalisco Nova Geração tem sido um dos cartéis mais agressivos em seus ataques contra militares - inclusive contra helicópteros - e é pioneiro no lançamento de explosivos por drones e na instalação de minas terrestres . Em 2020, realizou uma tentativa de assassinato espetacular com granadas e fuzis de alta potência no coração da Cidade do México contra o então chefe da polícia da capital e atual secretário federal de segurança. (Com agências internacionais);