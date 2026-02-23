VÍDEO: No México, morte de chefe de cartel desencadeia onda de violência
Operação do Exército resultou na morte do chefe do cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho
Uma operação do Exército do México resultou na morte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, chefe do cartel Jalisco Nueva Generación. A ação, que também vitimou outros seis membros do grupo, desencadeou uma onda de violência que atingiu 20 estados mexicanos no domingo, 22.
O cartel liderado por El Mencho é conhecido pelo tráfico de fentanil, metanfetamina e cocaína para os Estados Unidos. Os confrontos ocorreram em Talapa, no Estado de Jalisco.
Após a ofensiva militar, as aulas foram suspensas nesta segunda-feira, 23, em diversas localidades por questões de segurança. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, pediu calma à população diante dos acontecimentos.
Repercussão da Violência e Apoio dos EUA
A maioria dos mais de 250 bloqueios de estradas, realizados por integrantes do cartel, já havia sido desfeita na noite do domingo. A capital do Estado de Jalisco, Guadalajara, e segunda maior cidade do México, ficou quase completamente paralisada no domingo.
O aeroporto de Guadalajara operou com pessoal reduzido devido ao surto de violência na região. A Casa Branca confirmou o apoio de inteligência dos Estados Unidos à operação que buscou capturar o líder do cartel.
Os Estados Unidos aplaudiram a ação do Exército do México por abater El Mencho. Autoridades nos estados de Jalisco, Michoacán e Guanajuato informaram que ao menos outras 14 pessoas morreram no domingo em meio aos distúrbios, incluindo sete membros da Guarda Nacional. Fonte: Associated Press.
