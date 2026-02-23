Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

VÍDEO: No México, morte de chefe de cartel desencadeia onda de violência

Operação do Exército resultou na morte do chefe do cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho

Estadão Conteúdo

Uma operação do Exército do México resultou na morte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, chefe do cartel Jalisco Nueva Generación. A ação, que também vitimou outros seis membros do grupo, desencadeou uma onda de violência que atingiu 20 estados mexicanos no domingo, 22.

O cartel liderado por El Mencho é conhecido pelo tráfico de fentanil, metanfetamina e cocaína para os Estados Unidos. Os confrontos ocorreram em Talapa, no Estado de Jalisco.

Após a ofensiva militar, as aulas foram suspensas nesta segunda-feira, 23, em diversas localidades por questões de segurança. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, pediu calma à população diante dos acontecimentos.

Repercussão da Violência e Apoio dos EUA

A maioria dos mais de 250 bloqueios de estradas, realizados por integrantes do cartel, já havia sido desfeita na noite do domingo. A capital do Estado de Jalisco, Guadalajara, e segunda maior cidade do México, ficou quase completamente paralisada no domingo.

O aeroporto de Guadalajara operou com pessoal reduzido devido ao surto de violência na região. A Casa Branca confirmou o apoio de inteligência dos Estados Unidos à operação que buscou capturar o líder do cartel.

Os Estados Unidos aplaudiram a ação do Exército do México por abater El Mencho. Autoridades nos estados de Jalisco, Michoacán e Guanajuato informaram que ao menos outras 14 pessoas morreram no domingo em meio aos distúrbios, incluindo sete membros da Guarda Nacional. Fonte: Associated Press.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

México

Narcotráfico

El Mencho

morte

violência
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

POLÍTICA

Em Seul, Lula e o presidente da Coreia do Sul lançam plano de ação bilateral

O líder brasileiro afirmou que as histórias políticas recentes dos dois países têm muito em comum

23.02.26 7h38

Papa diz que paz na Ucrânia 'não pode ser adiada'

23.02.26 7h27

MUNDO

VÍDEO: No México, morte de chefe de cartel desencadeia onda de violência

Operação do Exército resultou na morte do chefe do cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho

23.02.26 7h23

Prefeito de Nova York decreta restrição de circulação após alerta de nevasca histórica

22.02.26 21h27

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ALIENS

‘Eles são reais', fala ex-presidente Barack Obama sobre ETs

Em entrevista a Brian Tyler Cohen, publicada nesse sábado (14), o ex-Chefe dos Estados Unidos disse que acredita em vida fora da Terra e que o país não mantém alienígenas na Área 51

15.02.26 11h57

teorias da conspiração

Obama explica fala sobre alienígenas: 'Não quis dizer que eles tenham feito contato conosco'

O segredo em torno da Área 51, um local de testes ultrassecreto da Guerra Fria no deserto de Nevada, há muito alimenta teorias da conspiração entre entusiastas de OVNIs

16.02.26 16h43

CASO EPSTEIN

Quais as acusações contra o ex-príncipe Andrew no caso Epstein? Confira as principais

O Palácio de Buckingham afirmou em comunicado que estava disposto oferecer apoio ao trabalho de apuração caso solicitado

19.02.26 12h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda