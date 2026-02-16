Capa Jornal Amazônia
Obama explica fala sobre alienígenas: 'Não quis dizer que eles tenham feito contato conosco'

O segredo em torno da Área 51, um local de testes ultrassecreto da Guerra Fria no deserto de Nevada, há muito alimenta teorias da conspiração entre entusiastas de OVNIs

Estadão Conteúdo
fonte

Barack Obama (Instagram @barackobama)

O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, disse que não viu evidências de que alienígenas "tenham feito contato conosco", após causar alvoroço nas redes sociais ao dizer que alienígenas são reais em um podcast durante o fim de semana.

Durante uma rodada rápida de perguntas com o apresentador do podcast, Brian Tyler Cohen, Obama foi questionado: "Alienígenas são reais?"

"Eles são reais", ele respondeu, continuando: "Mas eu não os vi. E, eles não estão sendo mantidos na Área 51."

No domingo, 15, o ex-presidente divulgou uma declaração no Instagram, parecendo esclarecer o que quis dizer com seus comentários que desde então se tornaram virais.

"Isso tudo chamou atenção, deixe-me esclarecer. Estatisticamente, o universo é tão vasto que as chances são boas de haver vida lá fora. Mas as distâncias entre os sistemas solares são tão grandes que as chances de termos sido visitados por alienígenas são baixas, e eu não vi nenhuma evidência durante minha presidência de que extraterrestres tenham feito contato conosco. Sério!"

O segredo em torno da Área 51, um local de testes ultrassecreto da Guerra Fria no deserto de Nevada, há muito alimenta teorias da conspiração entre entusiastas de OVNIs.

Em 2013, a CIA reconheceu a existência do local, mas não de quedas de OVNIs, extraterrestres de olhos negros ou alunissagens encenadas.

Documentos desclassificados se referiram à instalação de 20.700 quilômetros quadrados pelo nome após décadas de oficiais do governo dos EUA se recusarem a reconhecê-la.

A base tem sido um campo de testes para uma série de aeronaves ultrassecretas, incluindo o U-2 na década de 1950 e, mais tarde, o bombardeiro stealth B-2.

Palavras-chave

EUA/OBAMA/ALIANÍGENAS/ESCLARECIMENTO
